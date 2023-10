(Información remitida por la empresa firmante)

-Aprovechando el potencial global: la 134ª Feria de Cantón amplía las oportunidades comerciales de "la Franja y la Ruta"

GUANGZHOU, China, 26 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- La 134ª Feria de Importación y Exportación de China ("Feria de Cantón", "la Feria"), celebrada en Guangzhou del 15 de octubre al 4 de noviembre, ha atraído con éxito a un número total de 129.000 compradores extranjeros, de los cuales casi 70.000 provienen de países y regiones involucrados en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un aumento de más del 65% con respecto al mismo período de la sesión anterior. La exposición de tres fases contó con 650 expositores de 43 países y regiones en su Pabellón Internacional, alrededor del 60% de los cuales eran de países de la Franja y la Ruta, lo que obtuvo grandes elogios tanto de proveedores como de compradores.

"El noventa por ciento de las compras externas de nuestra empresa provienen de China, con calidad, entrega y precio garantizados. Tenemos una inmensa confianza en las capacidades de fabricación de China", afirmó Sia Huaping, presidente de laSARAWAKCHINA TRADES IMPORTERS & EXPORTERS ASSOCIATION. "Esta vez, más de 80 miembros de nuestra cámara asisten activamente a la feria."

La Feria de Cantón se ha convertido en un centro para compañías distinguidas como Guangzhou Tiger Head Battery Group Co., Ltd., Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd. ("Xinbao"), y otras empresas prestigiosas que han puesto su mirada en el florecimiento del mercado de "la Franja y la Ruta". Xinbao, en particular, ha designado astutamente una sección de exposición especial en la feria, meticulosamente adaptada para satisfacer las necesidades específicas de los compradores procedentes de países y regiones profundamente interesados en la iniciativa "La Franja y la Ruta". Este movimiento sagaz ha logrado atraer a un número significativo de compradores que buscan consultas informativas.

Zhang Yifei, el experto director de proyectos en el extranjero de Xinbao compartió con entusiasmo: "Además de cerrar con éxito numerosos acuerdos en la Feria de Cantón, nuestra empresa también está expandiendo activamente sus bases de producción internacional, con la fábrica de Indonesia ahora en pleno apogeo".

Además, Altinboga Gas Equipments, un destacado fabricante turco de válvulas, hizo una destacada aparición en el Pabellón Internacional de la Feria de Cantón, presentando una amplia selección de más de 85 categorías de productos. Hakan Yairal, el hábil gerente de comercio exterior de Althinboga Gas Equipments, expresó: "La Feria de Cantón es nuestra exposición principal y nos brinda oportunidades inigualables para negociar con compradores de todo el mundo".

La relación entre China y las empresas de los países a lo largo de la "Franja y la Ruta" se ha fortalecido en la Feria de Cantón, lo que ha generado beneficios mutuos y resultados positivos. Para obtener más información sobre la 134ª Feria de Cantón, visite el sitio web oficial de la Feria de Cantón https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848 , o contacte: caiyiyi@cantonfair.org.cn .

