La 135ª Feria de Cantón celebra el día de la madre con colecciones únicas de textiles para el hogar

- Día de la Madre 2024: la 135ª Feria de Cantón celebra a las mujeres con colecciones únicas de textiles para el hogar

GUANGZHOU, China, 10 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Anticipándose al día de la madre, la 135ª Feria de Importación y Exportación de China ("Feria de Cantón" o "la Feria") se asocia con empresas líderes en textiles para el hogar para presentar una cuidada selección de obsequios y bendiciones para mujeres de todo el mundo. Estos productos bien pensados y de alta calidad ofrecen soluciones íntimas que atienden a los detalles más finos de la vida.

Zibo Daranfang Silk Group Co., Ltd. exhibe una colección de pañuelos de seda en la feria, con diseños ricos en estética china, como Dreams Blossom, Elegance of Phoenix, Growth of All Things y Circle of Love. La bufanda Dreams Blossom destaca por sus estampados vibrantes, que simbolizan la esperanza y la vitalidad, y combina creativamente motivos florales con estampados de leopardo para lograr un efecto visual llamativo. Esta opción rompe con las paletas tradicionales de primavera y verano y ofrece colores más atrevidos que reflejan el estilo y el gusto individual, lo que lo convierte en un regalo ideal tanto para madres como para mujeres. Haga clic en https://goo.su/CqFLw para obtener más información.

Sunvim Group Co., Ltd., una empresa moderna especializada en productos textiles para el hogar de gama media y alta, como toallas, ropa de cama, telas decorativas, etc., presenta docenas de nuevos productos en la feria. Entre ellos se encuentra la serie Gold Guard, una línea de productos funcionales fabricada con materiales aptos para uso alimentario, que cuenta con propiedades antibacterianas, antiácaros y a prueba de moho, al tiempo que elimina olores y formaldehído. La serie Era Bright se centra en materiales de fibra de bambú y utiliza tecnología de coloración líquida original para lograr efectos de coloración más uniformes. Estos productos suaves pero duraderos no sólo satisfacen las demandas de calidad de las mujeres sino también sus preferencias estéticas. Visite https://goo.su/PzEvVt para obtener más detalles.

Adéntrate en el futuro de la decoración del hogar con la última oferta de la Beijing Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd. en la Feria de Cantón: la alfombra con estampado de piel de vaca BLUFF. Diseñada para la mujer moderna, esta pieza da nueva vida a los espacios habitables, combinando la esencia de la naturaleza con tecnología de vanguardia. Su superficie afelpada, combinada con impresión por transferencia térmica de ultra alta definición y corte de precisión, imita a la perfección el aspecto y el tacto del cuero de vaca real. Más que una simple declaración de estilo, no tiene olores, requiere poco mantenimiento, es fácil de limpiar y es resistente a la humedad y los insectos. Imprescindible para el decorador con conciencia ecológica. Profundice en esta revolución decorativa en https://goo.su/Wz4Z.

La 135ª Feria de Cantón reúne numerosos artículos de calidad como sinceras bendiciones navideñas, no solo para las madres sino para todas las mujeres de todo el mundo. Para obtener más información, regístrese en https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16.

