La 135ª Feria de Cantón se convierte en el epicentro de la innovación en moda con diseños de vanguardia

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 3 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- En la tercera fase de la 135ª Feria de Importación y Exportación de China ("Feria de Cantón"), una deslumbrante variedad de calzado, prendas de vestir y accesorios ocupó un lugar central, mostrando las últimas tendencias en moda a los comerciantes de todo el mundo. Las exhibiciones no solo destacan la evolución de los gustos en la moda, sino que también presentan una oportunidad lucrativa para que los compradores globales exploren las tendencias emergentes que dominarán el mercado.

La Feria de Cantón ha sido durante mucho tiempo una plataforma para presentar nuevos productos que combinan diseño de vanguardia con calidad superior. La 135ª edición no fue una excepción, ya que se convirtió en un punto central para piezas de moda que son a la vez expresivas y de buen gusto.

Guangdong Footprint Footwear Limited Co. presenta su serie de calzado deportivo "Night Elf" bajo su propia marca Dr. Kong. Estas zapatillas son una combinación innovadora de diseño saludable y estética elegante. Inspirados en la misteriosa aurora boreal, presentan colores vibrantes y tecnología KPU que brilla en la oscuridad para un efecto fresco que cambia entre el día y la noche. Con su diseño tridimensional de protección para los pies y cordones con hebilla automática YOYO, el zapato se combina con suelas de espuma ultrasuaves y plantillas de contacto total para una comodidad inigualable. Haga cicl en https://goo.su/lrcxMui para más información.

El traje "Floating Light Illusion" de Hunan Huasheng Industrial & Trading Co., Ltd. combina a la perfección la elegancia oriental con la sensibilidad de la moda occidental al maximizar las técnicas clásicas de plisado para crear prendas que son voluminosas pero que fluyen naturalmente, y se asemejan a elegantes pinturas pintadas con tinta en movimiento. Visite https://goo.su/HU7Ez para obtener más detalles.

Qingzhou Tanboer Garment Co., Ltd muestra sus chaquetas de plumas multifuncionales, que no solo lucen elegantes, sino que también cuentan con características innovadoras, como la tecnología de forro térmico en forma de panal de grafeno para una retención eficiente del calor incluso en inviernos fríos. El tejido exterior combina fibras de roca volcánica de calentamiento rápido con gránulos de gel aerodinámico de nivel nanométrico para formar una fuerte barrera contra el frío, a la vez que es ligero gracias al relleno de plumón de ganso siberiano de alta calidad. Elaborado con agujas alemanas que previenen la pelusa e hilo de British Coats, proporciona no solo calidez y una sensación de ligereza, sino también una fuerte defensa contra las fugas de pelusa y la electricidad estática. Eche un vistazo de cerca en https://goo.su/8rKW0Rc.

Estas exhibiciones en la 135° Feria de Cantón ilustran cómo las tendencias internacionales de la moda están evolucionando hacia la integración de diseños innovadores sin comprometer el estilo o la calidad, estableciendo nuevos estándares en la industria. Para mayor información, visite https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2404280/Canton_Fair.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-135-feria-de-canton-se-convierte-en-el-epicentro-de-la-innovacion-en-moda-con-disenos-de-vanguardia-302135699.html