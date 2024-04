La 135ª Feria de Cantón muestra innovaciones: un escenario para productos tecnológicos de vanguardia

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- En una era en la que los consumidores priorizan la calidad, la experiencia y la innovación, las empresas líderes de diversos sectores están adoptando una transformación impulsada por la tecnología. La 135ª Feria de Importación y Exportación de China ("Feria de Cantón" o "la Feria") destaca esta tendencia al reunir a las principales empresas centradas en la investigación y el desarrollo tecnológico. Se exhiben productos pioneros en nuevas energías y nuevos materiales, entre otros, para satisfacer la demanda global de soluciones innovadoras.

Guangdong Jinyuan Solar Energy Co., Ltd., dedicada a avances tecnológicos clave en aplicaciones de almacenamiento fotovoltaico, así como en los campos de iluminación y empaquetado de LED, ha desarrollado módulos fotovoltaicos de alta eficiencia, con tecnología de barras múltiples (MBB) con una capacidad de producción total que alcanza los 1,5 GW. Sus productos de iluminación solar presentados en la feria pueden complementar la electricidad de la red con carga solar, ofreciendo alta eficacia luminosa, índice de reproducción cromática (CRI), uniformidad, larga vida útil y horas de funcionamiento extendidas, junto con un sistema de control inteligente desarrollado de forma independiente para aplicaciones comerciales, residenciales y de ingeniería integrales. Puede encontrar más información en https://goo.su/J2yNWz.

A la vanguardia de las comodidades tecnológicas modernas está el desafío de reducir el ruido operativo para mejorar la calidad de vida, una preocupación compartida tanto por los consumidores como por las empresas. GZ Dotels Electric Appliances Co., Ltd., una empresa con años de experiencia en refrigeración y calefacción, así como en nuevas tecnologías energéticas, lidera la industria con sus avances en tecnología silenciosa, eficiencia de productos y materiales resistentes a la corrosión. Entre sus productos exhibidos se encuentran el calentador de agua con bomba de calor con fuente de aire integrada R290 y una máquina de agua todo en uno R290 de 7 kW que ejemplifica sus logros en investigación y desarrollo. En particular, su unidad R290 de 7 kW emplea tecnología patentada silenciosa de vanguardia que logró un nivel de potencia sonora de solo 53,5 dB(A) en condiciones A7W55 en el laboratorio de ruido internacionalmente reconocido de Intertek. Visite https://goo.su/LzLgM para obtener más detalles.

Guangdong Relang New Material Technology Co., Ltd., especializada en materiales poliméricos de superficie sólida, trae a la feria su marca internacional Durasein, nueva serie de colores de superficie de partículas, entre otros productos de materiales de superficie sólida. Los productos de terrazo de partículas grandes representan el enfoque innovador de la compañía hacia las texturas de superficies sólidas acrílicas. Al ajustar la distribución del tamaño de las partículas, estos productos conservan el aspecto y la textura clásicos del terrazo al tiempo que incorporan el estilo moderno que buscan los consumidores. Con el respaldo de la avanzada tecnología de molienda con agua de Weber, junto con el proceso de doblado térmico de láminas patentado por Relang, estas ofertas destacan por su consistencia y estabilidad de la textura del color. La información detallada está en https://goo.su/YFGety.

La 135ª Feria de Cantón destaca como una plataforma para mostrar innovaciones de alta tecnología de empresas líderes en la industria, comprometidas con la innovación en investigación y desarrollo. Para obtener más información sobre esta edición, regístrese en https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2389685/image_5003628_39262837.jpg

