(Información remitida por la empresa firmante)

- Estándares pioneros de neutralidad de carbono: la 136.ª Feria de Cantón establece un nuevo punto de referencia para la industria

GUANGZHOU, China, 28 de octubre de 2024/PRNewswire/ -- Como feria número uno de China, la Feria de Cantón lidera la iniciativa de la industria de exposiciones para reducir las emisiones de carbono y lograr el objetivo de organizar ferias comerciales neutrales en carbono. En el evento "Green Space", la Oficina Municipal de Medio Ambiente Ecológico de Guangzhou otorgó un certificado de neutralidad de carbono a la 136.ª Feria de Cantón.

La Feria de Cantón siempre ha dado prioridad al desarrollo ecológico y verde. En la 136.ª Feria de Cantón se alcanzó un hito importante con la consecución de la neutralidad de carbono por primera vez. Este logro subraya la dedicación de la Feria de Cantón a liderar con el ejemplo en la industria mundial de congresos y exposiciones estableciendo nuevos estándares para el desarrollo verde.

En la primavera de 2014, la Feria de Cantón tomó la iniciativa en la implementación de un plan de desarrollo ecológico: en tan solo dos años, la 120.ª Feria de Cantón había logrado un diseño de stands 100 % ecológico. Este año, la Feria de Cantón está poniendo un énfasis aún mayor en alentar a los expositores a utilizar materiales profesionales y respetuosos con el medio ambiente en diseños innovadores para mejorar aún más la estética de los stands de exposición.

En la Feria de Cantón de esta primavera, un total de 426 expositores solicitaron el stand de diseño ecológico, que enfatiza el diseño estético, la funcionalidad del stand y la artesanía de los materiales que se adhieren a los principios de las "3R" (Reducir, Reutilizar, Reciclar). La Feria seleccionó 6 stands de cinco estrellas, 13 de cuatro estrellas, 20 de tres estrellas y 15 de los stands de diseño ecológico más populares.

Yueli Group se destaca como un stand de diseño ecológico de cinco estrellas y sigue el principio de reciclaje en el proceso de diseño. La estructura general del marco se fabricó con hierro metálico con película blanda, un material ecológico que también es fácil de instalar y desmontar, reduce los costes de construcción y se combina con una iluminación y una selección de colores a juego.

Jiangsu High Hope Arser Co., Ltd. y Hubei Meidao Garment Co., Ltd. también recibieron calificaciones de cinco estrellas por sus diseños excepcionales. Jiangsu High Hope Arser Co., Ltd. utilizó un color de madera original en el diseño de su stand que se alinea con el tema verde y las exhibiciones sostenibles, mientras que Hubei Meidao Garment Co., Ltd adopta un diseño minimalista con líneas simples, superficies puras y decoraciones mínimas. Los diferentes bloques geométricos están dispuestos en diferentes combinaciones, escalas, proporciones y más para darles a los visitantes espacio para la imaginación.

"En el futuro, la Feria de Cantón seguirá promoviendo el desarrollo ecológico y liderando las exposiciones ecológicas mundiales, y avanzando en la innovación ecológica en la industria de las exposiciones", afirmó Su Bin, subsecretario general de la Feria de Cantón y subdirector general del Centro de Comercio Exterior de China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2541136/image_969985_6199602.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-136-feria-de-canton-establece-un-nuevo-punto-de-referencia-para-la-industria-302288641.html