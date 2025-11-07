(Información remitida por la empresa firmante)

-La 138ª Feria de Cantón destaca las innovaciones en fitness inteligente antes de los XV Juegos Nacionales de China

GUANGZHOU, China, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Según la Aduana de China, las exportaciones de China de artículos deportivos alcanzaron los 14.900 millones de dólares en el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento del 1,56 % interanual. Los equipos de fitness y las cintas de correr fueron los productos con mejor rendimiento, con exportaciones de 2.780 millones y 698 millones de dólares respectivamente, lo que supone tasas de crecimiento del 19,63 % y el 12,75 %. Estas cifras ponen de manifiesto la vitalidad del sector manufacturero deportivo de China y la creciente demanda mundial de soluciones inteligentes para el fitness.

En la sección de Productos Deportivos, de Viajes y Recreación de la 138ª edición, los productos inteligentes para el fitness fueron los protagonistas, destacando la creciente fusión de tecnología, diseño y bienestar. Esta ola de innovación coincide con los próximos XV Juegos Nacionales de China, que comenzarán el 9 de noviembre de 2025 en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao. Al ser los primeros Juegos organizados conjuntamente por varias regiones, reflejan una visión compartida para el desarrollo de la industria deportiva china, que se vio reflejada en la presentación de equipamiento deportivo de vanguardia en la Feria.

Un experimentado expositor de Shanxi presentó una cinta de correr de última generación que integra múltiples tecnologías en un solo dispositivo, combinando carrera, Wi-Fi, interacción social y audio de alta fidelidad para crear una experiencia de entrenamiento fluida. Otro producto destacado fue una máquina de remo indoor profesional que simula con precisión la sensación de remar al aire libre, proporcionando datos de movimiento exactos y una alta eficiencia para quemar grasa; características que captaron la atención de numerosos compradores internacionales.

Más allá de los avances en hardware inteligente, los expositores también destacaron cómo los ecosistemas digitales están transformando las experiencias de fitness modernas. Una empresa presentó una aplicación de desarrollo propio que se conecta con dispositivos inteligentes como mancuernas, cuerdas para saltar y máquinas de step, permitiendo entrenamientos interactivos basados en datos que se integran perfectamente en las rutinas diarias de los usuarios.

La innovación también se extendió al diseño y fabricación de productos; un expositor presentó juegos de kettlebells ajustables con sistemas patentados de cambio rápido para una personalización precisa y durabilidad, que están ganando popularidad en Europa y Estados Unidos. Otro producto destacado fue una kettlebell de competición, fundida en una sola pieza para un equilibrio óptimo y una desviación mínima, que cumple con los estándares atléticos de élite.

La sostenibilidad y la artesanía volvieron a destacar en toda la exposición, con fabricantes que aplicaban la soldadura por fricción, comúnmente utilizada en las industrias automotriz y ferroviaria de alta velocidad, para una mayor durabilidad y que exhibían equipos de fitness de madera y acero que combinaban rendimiento con un atractivo refinado y de diseño vanguardista.

Mientras la Gran Área de la Bahía se prepara para acoger el mayor evento deportivo de China, la Feria de Cantón demuestra una vez más cómo la innovación en el fitness inteligente está configurando un futuro más inteligente, ecológico y dinámico para la industria deportiva mundial.

