La 138ª Feria de Cantón destaca la tecnología agrícola en el Día Mundial de la Alimentación

-La 138ª Feria de Cantón destaca la tecnología agrícola y la cooperación mundial en el Día Mundial de la Alimentación

GUANGZHOU, China, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La primera fase de la 138ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) se celebró del 15 al 19 de octubre, coincidiendo significativamente con el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora globalmente el 16 de octubre. Este año se celebra el 80º aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo que refuerza el llamamiento mundial a la unidad, la innovación y el desarrollo sostenible en la agricultura. En consonancia con estos temas, la sección de Maquinaria Agrícola de la Feria de Cantón contó con expositores que presentaron tecnologías que mejoran la eficiencia, la seguridad, la adaptabilidad y la sostenibilidad en diversos terrenos y entornos agrícolas.

Un expositor habitual de la Feria de Cantón, conocido por la innovación de sus productos, exhibió sus últimos vehículos utilitarios todoterreno (UTV) eléctricos y de gasolina, diseñados para su uso en explotaciones agrícolas, minas y entornos accidentados donde los vehículos convencionales no pueden operar. El subdirector general de la División de Negocios Internacionales de la empresa destacó que la seguridad es una prioridad absoluta en el desarrollo de sus vehículos de gran tonelaje. Reconociendo el papel fundamental de los operadores humanos, la empresa está firmemente comprometida con la seguridad de los conductores. Esta dedicación se evidencia en cada etapa del proceso de diseño e ingeniería, que se rige por los más altos estándares de seguridad.

Con una sólida presencia en el Sudeste Asiático, la empresa considera la Feria de Cantón una puerta de entrada estratégica para expandirse a Europa, África y otros mercados globales. El subdirector general elogió la feria como una plataforma altamente profesional y eficaz para conectar con compradores internacionales cualificados.

Un expositor de Shandong, reconocida por su gran competitividad en maquinaria para la protección de cultivos, presentó sus últimas innovaciones en equipos agrícolas, incluyendo cortacéspedes con batería de litio, motosierras y un soplador de reciente desarrollo diseñado para la extinción de incendios forestales, un ámbito cada vez más importante para la gestión de la seguridad agrícola y forestal.

Con aproximadamente el 70 % de los componentes principales fabricados internamente, la empresa ha mejorado tanto el control de calidad como la eficiencia de sus productos. Su reciente inversión en una nueva planta de producción en Tailandia respalda aún más la creciente demanda en el mercado del sudeste asiático, al tiempo que refuerza el compromiso de la marca con la fabricación local y la capacidad de servicio global.

Al destacar la innovación tecnológica y las prácticas sostenibles, la Feria de Cantón reafirma su papel como catalizador del progreso agrícola mundial: conectando industrias e inspirando soluciones colaborativas para un futuro más sostenible y resiliente.

Para registrarse para la 138ª Feria de Cantón, haga clic https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16 .

