138ª Feria de Cantón: La industria textil de China traza un nuevo camino con innovación y sostenibilidad

GUANGZHOU, China, 7 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- La industria textil, uno de los tres pilares tradicionales de las exportaciones de China junto con los electrodomésticos y el mobiliario, está entrando en una nueva fase de transformación. La innovación se está convirtiendo en el motor clave del crecimiento sostenible. En la tercera fase de la 138ª Feria de Cantón, los fabricantes chinos de prendas de vestir mostraron cómo los avances en tecnología, diseño y gestión están redefiniendo el sector. El cambio de una expansión basada en la escala a una producción de alta calidad, inteligente y respetuosa con el medio ambiente refleja el impulso más amplio de China por cultivar nuevas fuerzas productivas de calidad.

En respuesta a la creciente demanda mundial de moda sostenible, los expositores presentaron una nueva generación de prendas ecológicas que redefinen la innovación en materiales. Un fabricante con sede en Ningbo presentó prendas confeccionadas con algodón orgánico certificado GOTS y fibras de poliéster reciclado, logrando una reducción del 40 % en el consumo de agua por unidad y obteniendo la certificación global de reciclaje GRS. Estos logros se sustentan en el sistema de fabricación inteligente de la empresa, que integra el diseño digital 3D y tecnologías de corte automatizadas. El resultado es un aumento del 50 % en la eficiencia de producción y una tasa de defectos inferior al 0,5 %, lo que supone un avance significativo en precisión y sostenibilidad.

La innovación en el diseño funcional también fue protagonista. Un fabricante de Jilin presentó prendas térmicas con elementos eléctricos integrados para brindar calor activo en ambientes fríos. Este producto ya ha tenido gran acogida en el mercado estadounidense. Las prendas refrigerantes de la compañía, diseñadas con componentes de ventilación avanzados, ofrecen confort en climas cálidos y se están expandiendo gradualmente en los mercados europeo y americano. Su línea de ropa de trabajo a la moda, que combina funcionalidad y protección con un diseño contemporáneo, también se ha convertido en tendencia en toda Europa. En conjunto, estos productos demuestran cómo los fabricantes chinos están integrando tecnología y moda como nuevas fuerzas productivas de calidad para impulsar el crecimiento.

Más allá de la innovación en materiales y productos, la transformación digital está redefiniendo la cadena de suministro de la industria textil. Una empresa con sede en Hangzhou ha establecido equipos de diseño internacionales en Nueva York, Londres y Hangzhou para monitorear las tendencias de la moda global en tiempo real, coordinando a la vez más de 100 fábricas asociadas certificadas en toda Asia. Su red de producción, totalmente certificada, prioriza los materiales reciclados y las soluciones bajas en carbono. Gracias a sistemas de cadena de suministro flexibles, la empresa permite una rápida respuesta al mercado y una colaboración global.

A medida que la moda global evoluciona, los fabricantes de ropa chinos se posicionan a la vanguardia del cambio. Al adoptar materiales sostenibles, un diseño inteligente y cadenas de suministro integradas digitalmente, contribuyen a forjar un futuro más inteligente, ecológico y globalmente conectado para la moda.

