La 138.ª Feria de Cantón presenta la estética práctica en la innovación del hogar y el jardín

GUANGZHOU, China, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En la Fase 2 de la 138.ª Feria de Cantón, las secciones de Productos de Jardinería y Tejido, Ratán y Hierro están despertando un gran interés por su enfoque en la estética práctica, fusionando la funcionalidad cotidiana con el arte y el diseño sostenible. Los expositores demuestran cómo la artesanía y la innovación ecológica pueden realzar la belleza y la usabilidad de los espacios habitables modernos.

Un expositor líder en artículos ecológicos para jardinería ha transformado casi la totalidad de su stand en una exposición de nuevos productos, con el 90% de los artículos presentados como lanzamientos nuevos. Entre los productos más destacados se encuentra una innovadora maceta con autorriego y protección de raíces, que incorpora un sistema patentado de respiración vegetal. Este diseño innovador redefine los métodos de plantación convencionales al permitir que la maceta absorba y regule el agua automáticamente, evitando la pudrición de las raíces y garantizando una hidratación constante sin intervención manual. Otra pieza clave, la maceta de porcelana irrompible Jun, combina la artesanía tradicional con la tecnología moderna de polímeros. Al integrar plásticos marinos reciclados en su composición, el diseño fusiona la artesanía tradicional con la ciencia de los materiales avanzados, reflejando una tendencia más amplia en la industria hacia la sostenibilidad y la estética funcional.

Otro expositor está transformando subproductos agrícolas en valiosos artículos decorativos. Mediante principios de diseño circular, materiales desechados como ramas de té y morera se reutilizan en artesanías de alta gama, logrando la reutilización total de las materias primas y reduciendo significativamente los residuos agrícolas. Entre sus productos destacados, la serie de marcos artísticos de ramas de té y los adornos con incrustaciones de madera de colores han llamado la atención por su fusión de texturas naturales, motivos de diseño chino y sensibilidades decorativas occidentales, una combinación cada vez más apreciada por los compradores internacionales.

En la misma sección, un veterano participante de la Feria de Cantón destaca la innovación en soluciones de almacenamiento ecológicas. Al combinar el tejido artesanal tradicional con la estética moderna, la empresa presenta más de 1000 nuevos diseños cada año con materiales reciclables y certificados. Su integración de fibras naturales, textiles y plásticos reciclados refleja un compromiso continuo con la fabricación baja en carbono y un estilo de vida sostenible.

Con estas innovaciones, la Feria de Cantón subraya su papel fundamental en la promoción del diseño ecoconsciente y la belleza práctica en la vida cotidiana. A medida que los consumidores globales adoptan productos sostenibles y artesanales, los expositores redefinen la intersección entre funcionalidad, artesanía y responsabilidad ambiental.

