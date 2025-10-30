La 138ª Feria de Cantón refleja el creciente impulso en el desarrollo de la fabricación inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- A la vanguardia de la transformación de la fabricación global, la Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) sigue siendo una plataforma clave para la presentación de tecnologías emergentes y el impulso del desarrollo industrial. Durante la primera fase de la 138ª Feria de Cantón, celebrada del 15 al 19 de octubre, los expositores presentaron innovaciones que abarcan desde sistemas CNC y robótica hasta IoT industrial y líneas de producción inteligentes, acelerando la integración de la automatización y la sostenibilidad e impulsando la formación de nuevas fuerzas productivas de alta calidad en diversos sectores.

Un expositor especializado en automatización de embalaje presentó su último robot colaborativo de paletizado. La empresa destacó su compromiso con la solución de los problemas de la "última milla" en logística, automatizando las etapas finales del embalaje y el transporte para garantizar la seguridad del producto y reducir los riesgos de manipulación manual gracias a este robot colaborativo.

Gracias a sus tecnologías patentadas, sus máquinas ofrecen una productividad inigualable, lo que permite a los clientes ampliar sus operaciones y reducir costes. Sus máquinas integradas de formación y sellado de cajas transforman una sola lámina de cartón en una caja completamente empaquetada, lo que reduce significativamente los costes laborales y mejora la eficiencia. El director de ventas de la empresa señaló que estas soluciones han despertado un creciente interés en los mercados del sudeste asiático, donde los fabricantes buscan formas rentables de ampliar sus operaciones en un contexto de cambios en la dinámica comercial.

Otro expositor, especializado en la investigación y fabricación de cepillos para limpieza, presentó una amplia gama de soluciones diseñadas para diversos sectores, lo que refleja cómo la innovación tecnológica y de modelos de negocio impulsan conjuntamente la transformación del sector de la fabricación de cepillos. Su robot de limpieza fotovoltaico, equipado con visión artificial y tecnología de limpieza adaptativa, detecta con precisión el polvo y la nieve en los paneles, aumentando la eficiencia de conversión de energía en más de un 15 %. Otra innovación integra sistemas de masaje y sensores para mejorar la producción láctea en un 8 %, contribuyendo a mejoras orientadas al bienestar animal en la ganadería. Estos productos están adaptados al mercado brasileño y a la industria ganadera australiana.

El director de la cadena de suministro de la empresa señaló que la interacción presencial efectiva en la Feria de Cantón ha permitido a la empresa comprender mejor las necesidades de los clientes y expandir su presencia global.

La digitalización en la fabricación tradicional también atrajo la atención en esta sesión. Un expositor de Fujian demostró una plataforma mejorada de gestión de equipos industriales integrada con herramientas de colaboración de IA. Sus enrutadores industriales 5G, ampliamente utilizados en fábricas inteligentes, conectan líneas de producción, PLC, robots y sensores a sistemas en la nube con una latencia del orden de milisegundos. Según el gerente regional de la compañía, estas soluciones han ayudado a clientes industriales a aumentar la conectividad de sus equipos en casi un 30 % y a reducir el tiempo de inactividad en alrededor de un 40 %. El modelo de fábrica digital del expositor ejemplificó cómo las tecnologías emergentes pueden optimizar la eficiencia de la producción, permitir el mantenimiento predictivo y fomentar el crecimiento industrial sostenible.

El enfoque de la Feria de Cantón en la automatización industrial subraya el papel cada vez más importante de China en el avance del ecosistema manufacturero global. A medida que los expositores continúan mejorando el rendimiento tecnológico y la integración de sistemas, la Feria demuestra cómo la productividad impulsada por la innovación está transformando la competitividad industrial y acelerando la transición hacia una producción más inteligente, sostenible y resiliente en todo el mundo.

