139ª Feria de Cantón: La categoría de Iluminación y Electricidad ilumina diseños creativos

(Información remitida por la empresa firmante)

-La categoría de Iluminación y Electricidad de la 139ª Feria de Cantón ilumina diseños creativos para una vida sostenible

GUANGZHOU, China, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la 139ª Feria de Cantón, la categoría de Iluminación y Electricidad siguió demostrando cómo las nuevas tecnologías y el diseño de productos están transformando los escenarios cotidianos, desde los espacios de aprendizaje hasta la infraestructura pública y las actividades al aire libre.

Una de las exhibiciones más destacadas fue un tutor de IA sin pantalla que combina iluminación y educación de una forma innovadora. Desarrollado por un equipo de investigación liderado por Tsinghua y galardonado con la Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Invenciones de Ginebra, el dispositivo reemplaza la pantalla tradicional con una proyección de escritorio de 23 pulgadas que permite a los estudiantes escribir, leer e interactuar directamente sobre papel. La respuesta táctil de milisegundos hace que la superficie proyectada sea intuitiva, mientras que la iluminación de grado AA para el cuidado de la vista, la protección contra la luz azul RG0 y la imagen de reflexión difusa contribuyen a crear un entorno de estudio más saludable. Impulsado por un modelo educativo propio de gran tamaño, admite tutorías en múltiples materias, corrección de tareas y las necesidades de aprendizaje de todo el grado. Su diseño minimalista integrado y los estrictos estándares de sus componentes lo posicionan aún más como una combinación inteligente de iluminación, asistencia de IA e ingeniería de producto refinada.

La iluminación de espacios públicos también se presentó en versiones mejoradas. Una farola solar de 200 W demostró cómo el alumbrado municipal se está volviendo más resistente e independiente energéticamente. Su estructura reforzada y su sistema de control inteligente mantienen una iluminación estable en temperaturas extremas, desde -40 °C hasta 70 °C, mientras que los paneles solares de alta eficiencia y las baterías de gran capacidad garantizan su funcionamiento durante todo el año, incluso en periodos prolongados de nubosidad o lluvia. En lugar de funcionar como una fuente de luz pasiva, el producto actúa como un nodo activo dentro de un sistema de energía distribuida, lo que refleja una tendencia general hacia los modelos de "generación, almacenamiento y suministro" en la iluminación exterior.

Aplicando esta idea al uso personal, los productos portátiles de energía solar añadieron un nuevo nivel de creatividad. Una gorra de audio inteligente con energía solar integra células solares de alta eficiencia en su borde, convirtiendo la luz solar en energía al caminar, pescar o andar en bicicleta. El diseño resuelve la preocupación por la duración de la batería, ofreciendo hasta 20 horas de reproducción. Su estructura acústica de oído abierto permite a los usuarios estar al tanto de su entorno, lo que la hace ideal para deportes al aire libre y actividades de larga duración.

Ya sea para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, fortalecer la fiabilidad de la infraestructura pública o integrar la energía limpia en la vida cotidiana al aire libre, los productos expuestos en la categoría de Iluminación y Electricidad apuntan a un futuro en el que las tecnologías de iluminación y energía desempeñarán un papel más integrado en la creación de entornos de vida más saludables, seguros y sostenibles.

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