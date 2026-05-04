(Información remitida por la empresa firmante)

-La 139ª Feria de Cantón expone una nueva visión para la crianza inteligente en la categoría de Juguetes y productos para niños, bebés y maternidad

GUANGZHOU, China, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En el área de exposición de la categoría Juguetes y productos para niños, bebés y maternidad de la 139ª Feria de Cantón, los expositores presentan productos que combinan tecnología inteligente, valor educativo y materiales sostenibles, respondiendo a las expectativas cambiantes de las familias de todo el mundo que buscan soluciones de crianza seguras, creativas e inteligentes.

Los productos para padres se han centrado en un diseño inteligente y multifuncional. Un colgante inteligente para calmar al bebé utiliza el reconocimiento de voz para detectar el llanto y reproducir música automáticamente, mientras que una silla de coche inteligente con rotación automática mejora la comodidad de uso gracias a su giro automático.

Otras innovaciones hacen hincapié en la comodidad y el cuidado integral. Una báscula inalámbrica para bebés con cambiador de pañales combina múltiples funciones para el cuidado diario y el control de la salud, junto con una cuna eléctrica y una cuna plegable con solo pulsar un botón que permiten una instalación sencilla y una crianza con las manos libres.

Los nuevos productos ponen de manifiesto el auge del sector de los juguetes educativos de madera. Una cocinita de madera en miniatura, elaborada con madera natural certificada FSC y pintada con pintura al agua, cumple con las principales normas internacionales de seguridad y fomenta el desarrollo de habilidades para la primera infancia. Junto a ella, una mesa de juegos multifuncional con temática marina introduce un enfoque modular para el aprendizaje temprano. Fabricada con madera natural, con acabados aptos para uso alimentario y bordes redondeados, la mesa integra el desarrollo de la cognición geométrica, la exploración musical y el entrenamiento lógico. Representa un paso significativo en la evolución de los juguetes de madera tradicionales hacia herramientas de educación infantil más interactivas.

La sostenibilidad sigue siendo un pilar fundamental de esta categoría. Una serie de rompecabezas de madera maciza ilustra cómo los materiales reciclados pueden transformarse en productos duraderos, asequibles y educativos. Fabricados con una proporción significativa de tablero de fibra de densidad media derivado de fibras de madera recuperadas, estos rompecabezas reflejan un uso eficiente de los recursos, a la vez que demuestran cómo los fabricantes integran funcionalidad, durabilidad y rentabilidad en sus diseños. Su textura artesanal y su calidez cultural refuerzan aún más el compromiso con una producción más ecológica y responsable.

En una era marcada por la IA y las necesidades de consumo diversificadas, los fabricantes tradicionales de productos para la maternidad y la infancia están recuperando su relevancia. Sin perder la calidez emocional, incorporan interacción inteligente, un diseño educativo ameno y materiales más sostenibles, lo que aporta un toque moderno a esta categoría clásica y renueva su atractivo para las familias de hoy.

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