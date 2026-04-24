139ª Feria de Cantón: nuevas prioridades en movilidad ligera en la categoría de Vehículos y Dos Ruedas

(Información remitida por la empresa firmante)

-En la 139ª Feria de Cantón, en la categoría de Vehículos y Dos Ruedas, surgen nuevas prioridades en el diseño de la movilidad ligera

GUANGZHOU, China, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la 139ª Feria de Cantón, la categoría de Vehículos y Dos Ruedas puso de manifiesto algunas tendencias notables en la concepción de los productos de movilidad ligera. Los expositores de vehículos eléctricos, motocicletas y nuevos formatos de movilidad presentaron innovaciones cada vez más centradas en las necesidades de uso reales, sistemas más orientados al mercado y ecosistemas energéticos integrados.

Una tendencia destacada es el desarrollo de productos basados en escenarios. Los fabricantes están creando vehículos adaptados a los entornos locales y a las condiciones operativas reales. Por ejemplo, los modelos diseñados para entornos de selva tropical incorporaban sistemas de transmisión reforzados, sistemas de suspensión especializados y neumáticos específicos para terrenos difíciles, capaces de soportar caminos embarrados, alta humedad y cargas pesadas. Las bicicletas eléctricas todoterreno, los patinetes de alto rendimiento y los productos de movilidad acuática priorizaban la resistencia estructural, la absorción de impactos avanzada y una mayor impermeabilidad. Por otro lado, los vehículos eléctricos compactos para viajes familiares de corta distancia y desplazamientos urbanos reflejaban un posicionamiento preciso centrado en la usabilidad diaria, la comodidad y la eficiencia. En conjunto, estos avances señalan un cambio más amplio hacia la resolución de desafíos de movilidad concretos y específicos para cada escenario.

La inteligencia en los productos de movilidad ligera avanza más allá de la conectividad básica hacia la percepción activa y la toma de decisiones en tiempo real. Algunos expositores presentaron vehículos que utilizan fusión multisensor y funciones asistidas por IA para ofrecer mayores niveles de autonomía. Un nuevo modelo, por ejemplo, combina LiDAR multilínea, radar de una línea y cámaras de profundidad para admitir modos de seguimiento, control remoto y conducción autónoma con planificación de ruta de extremo a extremo. Puede circular sin conductor a más de 40 km/h y completar giros en S de menos de 90 grados. Con una pulsera emparejada, puede seguir automáticamente al usuario. Estas capacidades, junto con la evitación de obstáculos, el autoequilibrio y el seguimiento inteligente, marcan una nueva etapa de autonomía asistida en vehículos de dos ruedas.

La feria también puso de relieve la convergencia actual de las categorías de movilidad. El equipaje de mano transportable, los patinetes eléctricos inspirados en robots y las bicicletas acuáticas difuminaron los límites tradicionales de los vehículos. La creciente modularidad y la integración entre categorías indican que el diseño de la movilidad futura se centrará más en la capacidad de movimiento que en las clasificaciones convencionales.

Además de los vehículos eléctricos, los expositores también destacaron la infraestructura de carga rápida, las soluciones de carga inalámbrica y los dispositivos portátiles de suministro de energía para vehículos, ideales para acampar, situaciones de emergencia y actividades al aire libre. Esto refleja el creciente interés competitivo en soluciones que conectan vehículos, sistemas energéticos y entornos operativos.

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