l 14º Festival Internacional de Cine de Teléfonos Inteligentes MINA es copresentado por SmallRig:57 películas móviles de

-El 14º Festival Internacional de Cine de Teléfonos Inteligentes MINA había sido copresentado por SmallRig, líder mundial en soluciones de imágenes innovadoras. En el mismo período, se lanzó el "Plan de Co-creación de Escenas de Imagen Móvil SmallRig".

MELBOURNE, Australia, 26 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que la tecnología de imágenes de teléfonos inteligentes había continuado avanzando y la cinematografía móvil se había convertido en un movimiento creativo global, SmallRig, un proveedor global líder de soluciones de imágenes, había copresentado el 14º Festival Internacional de Cine de Teléfonos Inteligentes con la Red y Asociación de Innovación Móvil (MINA), que había tenido lugar del 24 al 29 de octubre en Melbourne, Australia. El festival de este año explora la intersección de la tecnología de imágenes móviles y la expresión artística, ofreciendo a los creadores una plataforma mundial para conectarse, colaborar y superar los límites de la cinematografía móvil.

El evento había exhibido 57 trabajos destacados de teléfonos inteligentes de todo el mundo, presentados a través de proyecciones, paneles académicos y programas de intercambio intercultural en múltiples lugares. Las proyecciones se habían llevado a cabo en ACMI (Australian Centre for the Moving Image) y Fed TV en Federation Square. El 24 de octubre, ACMI había albergado la Proyección Internacional de Innovación Móvil, que había presentado 14 películas de 12 países, incluidos Chile, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Nigeria, China y Reino Unido.Del 27 al 29 de octubre, las proyecciones continuarán en Federation Square, presentando 43 películas móviles en tres secciones especiales: Nuevas voces, Categoría creativa y #EcoSmartphoneFilms, y Categoría de innovación y proyección "Youth United Will Never Be Defeated".

Como parte de esta colaboración estratégica, SmallRig lanzó oficialmente la Mobile Filmmaking Co-Creation Initiative (SmallRig Iniciativa de Co-creación para Cine Móvil), una plataforma global diseñada para integrar a creadores de contenido en el desarrollo de herramientas especializadas, promover producciones cinematográficas móviles destacadas y fomentar colaboraciones en proyectos originales.La iniciativa tuvo como objetivo ampliar el acceso al equipo, la exposición y las asociaciones creativas en más de 160 países.

Además de las presentaciones de trabajos, el festival había albergado una serie de eventos de networking para la industria. El 24 de octubre, una mesa redonda internacional había reunido a narradores móviles, cineastas con teléfonos inteligentes y profesionales de la industria para examinar las tendencias emergentes en la narrativa cinematográfica, incluyendo la IA generativa y la creatividad computacional.

"La accesibilidad de la cinematografía con teléfonos inteligentes permite contar historias más impactantes de una manera más ligera y personal", afirmó Zhou Yang, fundador de SmallRig. "Desde los accesorios profesionales para cámaras, hemos visto cómo la grabación móvil se ha convertido en una parte integral de la creación cotidiana". "SmallRig continúa innovando con soluciones ligeras e integradas para la grabación móvil que empoderan a los creadores, haciendo que la cinematografía sea más personal y universal", continuó Zhou.

SmallRig, fundada en 2013, se dedica a proporcionar a creadores de todo el mundo soluciones en plataformas de montaje y estabilización para cámaras y teléfonos, sistemas de iluminación y control, baterías para dispositivos de imagen y equipos de audio. En la actualidad, los productos SmallRig llegan a usuarios en más de 160 países y regiones, y sirven para una amplia gama de escenarios: desde transmisiones en vivo, vlogs y videos cortos hasta documentales y éxitos de taquilla de Hollywood.

Como defensor a largo plazo del cine móvil, SmallRig ha sido líder en el sector a través de iniciativas como los Premios SmallRig, la Semana Internacional de la Cultura de la Imagen y el Foro de la Industria de Narradores Visionarios, fomentando la experimentación creativa y la innovación en la narrativa visual. Fundado en Australia, el Festival Internacional de Cine de Teléfonos Inteligentes ha dedicado 13 ediciones a impulsar la cultura del cine móvil, apoyando diversas expresiones creativas en géneros narrativos, no narrativos y experimentales.

Gracias a su portabilidad, asequibilidad y rápidos avances tecnológicos, el cine con teléfonos inteligentes está impulsando nuevas formas de narrar historias, facilitando la innovación y la inclusión en la creación de contenido. El interés en la producción cinematográfica con teléfonos inteligentes también está creciendo rápidamente entre los creadores de todo el mundo. El fundador de MINA y curador del festival Max Schleser había observado un sorprendente aumento del 97,56% en las presentaciones de 2024 a 2025, lo que lo había calificado de un testimonio de la creciente influencia del cine móvil. El festival conecta la participación académica con el público a través de proyecciones, debates sobre la industria y eventos híbridos online-offline, sirviendo como una ventana vital hacia el futuro de la grabación móvil.

El Festival Internacional de Cine de Teléfonos Inteligentes es el evento más longevo de su tipo en el hemisferio sur, dedicado a impulsar la cinematografía con teléfonos inteligentes y la producción de medios móviles en todo el mundo. El festival se centra en una amplia gama de campos creativos, presentando películas realizadas con teléfonos inteligentes, dispositivos móviles y cámaras compactas, incluyendo arte de imagen en movimiento, documentales, narrativa comunitaria y producciones cinematográficas experimentales. También destaca medios emergentes como la cinematografía con drones, la realidad aumentada (RA), la realidad virtual (RV) móvil y la inteligencia artificial (IA) móvil.

Para obtener más información sobre la última alineación, por favor visite:https://www.smallrig.com/global/ y el programa de MINA 2025: https://mina.pro/2025-2/.

Las inscripciones para el 15º MINA Smartphone Film Festival presentado por SmallRig están abiertas: https://filmfreeway.com/mina

