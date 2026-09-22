La 140ª Feria de Cantón abrirá sus puertas el 15 de octubre con más de 220.000 compradores extranjeros preinscritos

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La 140ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) se celebrará en Guangzhou del 15 de octubre al 4 de noviembre de 2026. Más de 220.000 compradores internacionales de 197 países y regiones ya se han preinscrito, de los cuales casi el 80% son compradores profesionales. Con motivo del 70º aniversario de su fundación, la próxima Feria de Cantón se centra en la innovación, la inteligencia, una mayor especialización y una calidad superior.

La innovación y la fabricación sostenible son protagonistas

La 140ª Feria de Cantón contará con más de 32.000 empresas expositoras. Más de 11.000 de ellas están reconocidas como empresas "Especializadas, Refinadas, Diferenciadas e Innovadoras" (SRDI) o líderes del sector.

La Feria de Cantón demuestra plenamente la continua transformación y modernización de la industria manufacturera china, con un 64% de los expositores que ya aplican tecnologías de internet industrial e inteligencia artificial en sus operaciones. Los productos nuevos y ecológicos representarán el 23,2% y el 26% del total de las exposiciones, respectivamente, alcanzando ambos máximos históricos.

La IA y la inteligencia digital impulsan el proceso de abastecimiento

La 140ª Feria de Cantón ha potenciado aún más sus capacidades digitales e inteligentes. Integra profundamente tecnologías como la inteligencia artificial y el big data en todos los aspectos de la organización del evento. Por primera vez, la feria implementará 22 escenarios de aplicaciones inteligentes y 16 funciones específicas de IA a lo largo de todo el proceso de la exposición. Es la primera feria del sector en China en ofrecer navegación a nivel de expositor y visualización de información en realidad aumentada. Entre estas innovaciones, la navegación integral a nivel de expositor abarca todos los pabellones por primera vez, proporcionando servicios de navegación precisos a nivel métrico para más de 75.000 expositores.

Mejora de los servicios comerciales integrales

Por primera vez, la feria ofrece una cobertura integral de 10 categorías de servicios para productores. Desde logística y almacenamiento, diseño e I+D, hasta servicios integrados en el extranjero e inversión y financiación transfronterizas, proporciona servicios comerciales integrales para que productos, marcas y empresas exploren el mercado internacional. En esta edición se celebrarán más de 700 eventos de la Nueva Colección, lo que representa un aumento del 15% en el número de novedades. La Galería de la Nueva Colección se ha creado por primera vez para facilitar la conexión entre proveedores y compradores. Para impulsar la comunicación y la creación de alianzas, se celebrarán siete foros de alta calidad centrados en cuatro temas principales: expansión de mercados, mitigación de riesgos, investigación de tendencias y fomento de la innovación.

Zhu Yong, director general del Centro de Comercio Exterior de China, declaró: "Seguiremos construyendo pabellones de exposiciones inteligentes y una Feria de Cantón inteligente, ofreciendo a expositores y compradores un ecosistema de servicios integral, completo y adaptable a todos los escenarios para mejorar significativamente la experiencia".

Si desea registrarse de forma anticipada haga clic en: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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