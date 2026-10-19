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- La 140ª Feria de Cantón amplifica la visibilidad de cientos de lanzamientos de productos, conectando la innovación con la demanda global

GUANGZHOU, China, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La 140ª edición de la Feria de Cantón se inauguró el 15 de octubre y se llevará a cabo en tres fases. Se celebrarán más de 700 eventos de presentación de nuevas colecciones, lo que supone un incremento del 15% respecto a la edición anterior. Con el fin de dar a conocer estas innovaciones a un público más amplio, la feria ha puesto en marcha diversas iniciativas destinadas a aumentar la visibilidad de los productos y facilitar los contactos comerciales.

Inauguración de la nueva colección de la Feria de Cantón

En la 140ª edición de la Feria de Cantón se ha incorporado, por primera vez, una galería dedicada a las nuevas colecciones. Situada cerca de la plataforma de gran afluencia que conecta las áreas A y B, la galería se divide en tres secciones: una zona de exhibición de productos, una zona de interactividad digital y una zona de encuentros comerciales.

En conjunto, estas secciones conforman una plataforma integrada que combina la exhibición de productos con el establecimiento de contactos comerciales. Esta estructura permite a los compradores y expositores conectar de manera más eficiente, facilitando las negociaciones comerciales presenciales y el ajuste entre la oferta y la demanda a lo largo del evento.

La exposición se une a la transmisión en vivo

Para ayudar a los compradores de todo el mundo a mantenerse al tanto de las oportunidades emergentes en tiempo real, la Feria de Cantón combina su exposición presencial con programas de transmisión en vivo. Una serie de emisiones destacadas incluirá recorridos por la exposición, demostraciones de productos y lanzamientos de nuevos artículos en una amplia gama de sectores.

Al extender la exhibición de productos más allá del recinto ferial, estas transmisiones en vivo brindan a los compradores internacionales un acceso cómodo a las últimas innovaciones y tendencias del mercado, independientemente de su ubicación.

Eventos de lanzamiento de temas

La feria también alberga, en la plataforma central situada entre las áreas A y B, eventos diarios de presentación de nuevas colecciones temáticas. Durante la primera fase, entre los temas destacados figuran los electrodomésticos para un estilo de vida inteligente, los robots de servicio, la inspección inteligente a baja altitud, la electrónica inteligente, las herramientas de precisión y el almacenamiento de energía verde. Estas sesiones brindan a los expositores oportunidades adicionales para presentar productos recién lanzados e interactuar directamente con compradores de todo el mundo.

A medida que la Feria de Cantón evoluciona al compás del comercio mundial, sus plataformas de lanzamiento ampliadas, sus iniciativas de interacción digital y sus servicios de vinculación empresarial reflejan un compromiso creciente por ayudar a que los productos innovadores ganen visibilidad en el mercado y aceleren las oportunidades comerciales. Al generar más puntos de contacto entre expositores y compradores, la feria refuerza una trayectoria de 70 años como puerta de entrada para la colaboración empresarial internacional en China y como un destacado escaparate de innovación de productos.

Para una asistencia más cómoda, haga clic aquí para realizar el registro previo:https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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