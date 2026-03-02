15 centros de mayores de toda España se adhieren en el inicio de 2026 al programa ‘Desatar 2.0’ de CEOMA

(Información remitida por la empresa firmante)

15 centros de mayores de toda España se adhieren en el inicio de 2026 al programa ‘Desatar 2.0’ para mejorar los cuidados de las personas con demencia

Dos grandes cadenas de residencias se convierten en las grandes precursoras adscritas al programa ‘Desatar 2.0’ - Centros Especialmente Amigables con las Personas Mayores con Demencia, promovido por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores

Tras eliminar las sujeciones y los excesos de psicofármacos entre los residentes con procesos de demencia, los centros pueden ampliar la acreditación convirtiéndose en ‘Espacios Amigables’ al cumplir con los 65 parámetros del programa ‘Desatar 2.0’

Madrid, 2 de marzo de 2026.- Un total de 15 centros de mayores de toda España se han adherido al programa ‘Desatar 2.0’, promovido por la Confederación de Organizaciones de Mayores (CEOMA), para mejorar los cuidados de las personas mayores con demencia. De estos centros, que se han convertido en ‘espacios amigables’ al cumplir con los 65 requisitos del programa, ocho pertenecen al Grupo Savia en la Comunidad Valenciana y los siete restantes corresponden al Grupo Emera, de ámbito estatal. Ambas entidades están trabajando para extender los estándares a la totalidad de sus centros.

‘Desatar” y “Desatar 2.0” son programas dirigidos por el Doctor Antonio Burgueño y promovidos por la Confederación de Organizaciones de Mayores (CEOMA) con el objetivo de erradicar las sujeciones a enfermos de Alzheimer en las residencias de mayores y promover que las personas mayores con demencia que viven en residencias vivan mejor. En total, más de 200 residencias ya han eliminado el uso de las sujeciones, o restricciones físicas, y farmacológicas proporcionando cuidados dignos a los residentes.

El programa ‘Desatar 2.0’ es un paso más allá, que ofrece a los centros la acreditación como ‘centros especialmente amigables con las personas mayores con demencia” si llegan a cumplir con los 65 criterios que se les exige.

Especialización en pacientes con Alzheimer

El camino para lograr este hito ha venido acompañado de formación exhaustiva, como apunta el responsable de ambos programas. La idea fuerza del ‘Desatar 2.0’ es “vivir bien con demencia en una residencia” y se plantea como un segundo reto para aquellas residencias que ya han suprimido las sujeciones. Para obtener esta acreditación, los centros deben cumplir con 65 estándares que exige el programa. Los centros libres de sujeciones ya son centros más amigables, como aclara el doctor, pero “se pueden mejorar aún más las vidas de estos pacientes”.

Entre los 65 factores del programa ‘Desatar 2.0’ se encuentran la formación a los profesionales, la adaptación de los espacios, también estándares organizativos, uso de herramientas específicas o la información a las familias. Además, insta a las residencias a habilitar distintos espacios para las diferentes formas de convivencia, necesidades y actividades, considerando el entorno como el ‘tercer cuidador’.

Según un estudio, un 67% de las personas que viven en una residencia atraviesan distintos procesos de la demencia y “cuando no se hace nada al respecto, muchas de esas personas viven sobre estimuladas, otras infraestimuladas, muchas con excesiva demanda cognitiva y otras con pocas oportunidades de realizar actividades acordes a sus posibilidades”, expone Burgueño.

Por su parte, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha solicitado mayores recursos “tanto para los diagnósticos previos como para ofrecer atención domiciliaria”. “El Alzheimer no borra la dignidad de las personas que lo padecen y es obligatorio asegurar los cuidados necesarios de quienes la padecen”, ha concluido.

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

Contacto:

Celia Moreno Garrido

Directora Gerente

celiamoreno@ceoma.org

Tel.: 91 557 25 56

Àgata Sala

Europa Press Comunicación

agatasala@europapress.es

600 90 55 38

Sandra Delgado

Europa Press Comunicación

sandradelgado@europapress.es

600 90 50 85

Leopoldo Alonso

Europa Press Comunicación

leopoldoalonso@europapress.es

600 90 56 25