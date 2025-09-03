15 hamburgueserías se darán cita desde este miércoles en el evento ‘The Champions Burger' de Bahía Sur

(Información remitida por la empresa firmante)

En esta competición de hamburguesas, que estará disponible hasta el próximo 21 de septiembre, los visitantes votarán cuál de las marcas participantes merece convertirse en ‘La Mejor hamburguesa de San Fernando’

Ubicado en el aparcamiento más próximo al paseo marítimo de Bahía Sur, contará con entrada gratuita y se inaugurará hoy miércoles 3 de septiembre a las 19:00h

Un total de 15 hamburgueserías de toda España se darán cita desde este miércoles 3 de septiembre en el evento ‘The Champions Burger’, que se celebrará en la zona exterior del aparcamiento de Bahía Sur hasta el próximo 21 de septiembre. En esta competición de hamburguesas, los visitantes serán los encargados de votar cuál de las marcas participantes merece convertirse en ‘La Mejor Hamburguesa de San Fernando’.

El espacio contará con entrada gratuita y será inaugurado a las 19:00h. Durante el resto de días que durará el evento, el horario será de 18:00 a 00:00h de lunes a jueves y de 12:00 a 00:00h de viernes a domingo. Con la idea de que los asistentes puedan explorar libremente las diversas opciones y probar varias de ellas durante la jornada, cada una de las hamburgueserías contará con su propio espacio gastronómico.

Las hamburguesas irán desde el estilo más tradicional hasta propuestas innovadoras que fusionan diferentes tipos de sabores; todas ellas, con panes de masa madre y carnes de origen certificado. Tras probarlas, el público escaneará el código QR del ticket ofrecido por la hamburguesería y valorará, de forma online, aspectos como los ingredientes, la presentación y la originalidad, para finalmente enviar su voto.

Las tres muestras que mejor puntuación media obtengan entre todas las valoraciones realizadas serán las ganadoras del evento, aunque solo una se alzará con el título de ‘La Mejor Hamburguesa de San Fernando’. Un reconocimiento que será disputado entre establecimientos como Gottan Grill, actual campeón con el título de ‘Mejor hamburguesa de España’ y ‘Mejor hamburguesa de Europa’ en 2024; Moflete, del youtuber Joe Burger; o The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo). También participarán otras marcas reconocidas como Godeo, Tokio, Dak Burger, The Vicbros Burger, Street Food Burger y Nolito’s.

Experiencia diferenciada en Bahía Sur

La edición de ‘The Champions Burger’ que se celebrará en Bahía Sur contará con un elemento distintivo: la posibilidad de obtener tarjetas regalo valoradas en 25 euros para gastar en el mismo evento. El centro comercial isleño sorteará diez de estas tarjetas a través de sus redes sociales desde el día de la inauguración y hasta el próximo día viernes 19.

Tras el éxito cosechado en su formato de competición de hamburguesas, ‘The Champions Burger’ ha recorrido diversas zonas de playa este verano a través de su ruta costera ‘Off the Road’, con el objetivo de expandir cada vez más el alcance de un evento que este año espera recorrer más de 50 ciudades de toda España.

Sobre Bahía Sur

El centro comercial Bahía Sur está ubicado en pleno corazón de la Bahía de Cádiz, es propiedad de Castellana Properties, empresa cotizada líder en el sector inmobiliario de retail, y está gestionado por Cushman & Wakefield. Ofrece un nuevo concepto de compras y ocio donde el entorno natural se funde para crear una experiencia única. En más de 59.000 metros cuadrados de superficie comercial, Bahía Sur brinda a los visitantes la posibilidad de disfrutar de un ocio diferenciado en uno de los parajes naturales de mayor valor de Andalucía.

