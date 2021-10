El 15% de los invitados finalmente no asiste a la boda, según el estudio de invitaciones de Bodas.net

Con motivo del lanzamiento de su tienda de invitaciones online, Bodas.net ha recopilado datos sobre el uso de las invitaciones y otra papelería de boda que muestran que cada pareja gasta de media 250€ en invitaciones y empieza a gestionar la papelería entre 8 y 12 meses antes de su boda. El dato más curioso es que de todos los invitados que recibirán esas invitaciones, cerca de un 15% acabará por no asistir. El boom de bodas que se espera en 2022 convierte en imprescindible el uso de la papelería nupcial

Con motivo del lanzamiento de su tienda de invitaciones online, Bodas.ne ha recopilado datos sobre el uso e impacto de las invitaciones y destaca que el 15% de los invitados finalmente no asiste a la boda.



Comunicar con tiempo para bloquear la fecha y garantizar la presencia

Según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con Carles Torrecilla (profesor de ESADE) y Google, los meses de septiembre, junio y julio son los preferidos por las parejas para casarse. Solo estos tres reúnen el 43% de los enlaces que se celebran en España. Además, y pese a que otros días de la semana ganan fuerza, las parejas españolas siguen eligiendo el sábado para celebrarla. Según el mismo libro, el 75% de las bodas tienen lugar a partir del mediodía, por lo que el horario también se centra en una franja bastante delimitada.



Estos datos demuestran que las parejas españolas tienen una tendencia muy marcada a la hora de elegir su fecha de boda. Si a esto le sumamos que el 2022 se presenta como el año en el que viviremos un boom de bodas, por las pospuestas por la pandemia y por los nuevos enlaces, es fácil predecir que más de un invitado se verá en la disyuntiva de tener que elegir entre ir a una boda o a otra, por eso es importante comunicar la fecha cuanto antes, para que bloquee el día y confirme asistencia.



Un dato curioso que se extrae del Libro Imprescindible de las Bodas es que, en España, de media, el 15% de los invitados de la lista inicial declina la invitación y no asiste al enlace. En este sentido, si se tiene en cuenta que en España el número medio de invitados a un enlace es de 130 y que el coste medio de una boda se sitúa en los 20.500€, esta “no asistencia” puede suponer una pérdida de más de 3700€ para la pareja si ese 15% no lo avisa con antelación.



Una buena comunicación con los invitados es esencial

Aunque muchas parejas optan por hacerse una web de boda e informar a través de esta, todavía hay muchas que prefieren el formato tradicional. En concreto, el 84% de las parejas se decanta por las invitaciones impresas y gastan una media de 250€, según el Libro Imprescindible de las Bodas.



Bodas.net, como líder del sector de las bodas y tras varios estudios, ha detectado, en este momento más que nunca, la necesidad de ofrecer un servicio completo de papelería para que las parejas puedan gestionar de una forma más actual, ágil y económica toda esta parte de la organización. En la nueva sección de “Invitaciones” se pueden encontrar y personalizar todos los detalles relacionados con la papelería nupcial (invitaciones, ‘save the date’, marcasitios, menús, libro de firmas…). Además, existe la posibilidad de pedir muestras gratuitas del diseño que más guste y recibirlas en casa antes de tomar una decisión.







Contacto

Nombre contacto: Miriam Carrasco/Cristina González

Descripción contacto: Miriam Carrasco/Cristina González

Teléfono de contacto: 934454166