(Información remitida por la empresa firmante)

MONROE, N.J. y RANCHO CUCAMONGA, Calif., 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Las compras del Black Friday suelen implicar planificar las semanas venideras: desde buscar regalos para los seres queridos hasta decidir qué priorizar para uno mismo. Para algunos, esto puede significar dedicar, por fin, más atención a sus objetivos de cuidado de la piel. Sin embargo, elegir un dispositivo de belleza no siempre es sencillo. Dada la variedad de tecnologías disponibles para distintas necesidades, puede llevar tiempo saber por dónde empezar. Este Black Friday, MimiSilk facilita un poco más la elección gracias a importantes descuentos en toda su gama de dispositivos de belleza y productos para el cuidado de la piel. La promoción estará vigente hasta el 2 de diciembre de 2026, incluyendo el Cyber Monday.

La oferta principal incluye un descuento de 150 dólares en los modelos Iris, Vera y Nova al utilizar el código MAX150.

Entre los dispositivos destacados, MimiSilk Iris sobresale por su versatilidad; incorpora tecnología láser fraccionado de 1.450 nm, diseñada para tratar diversos problemas cutáneos, como la textura irregular, las líneas de expresión, los poros dilatados y más. Al actuar sobre estos signos visibles del envejecimiento y los cambios en la calidad de la piel, Iris se posiciona como el dispositivo más completo para mejorar el aspecto general del cutis.

Por su parte, Vera RF Sculpt se centra especialmente en reafirmar la piel del rostro mediante tecnología de radiofrecuencia (RF) multipolar de 6,25 MHz, lo que ayuda a lograr una piel de aspecto más firme y a reducir la flacidez facial. Además, su diseño no requiere el uso de gel, lo que facilita su incorporación a cualquier rutina de cuidado de la piel ya existente. Para quienes buscan tratar el acné, MimiSilk Nova ofrece una alternativa basada en la luz: combina tecnologías de luz azul y luz infrarroja cercana en un dispositivo compacto, ideal para realizar tratamientos contra el acné en cualquier lugar.

Las ofertas del Black Friday no se limitan únicamente a los dispositivos de belleza facial. Al utilizar el código FLASH150, los compradores obtienen un 50 % de descuento en los dispositivos de depilación IPL de MimiSilk, modelos Cactus y Peach Fuzz. Este mismo descuento se aplica al paquete de 24 mascarillas faciales de colágeno PDRN; se trata de mascarillas de hidrogel formuladas con ingredientes que proporcionan una experiencia de cuidado de la piel calmante, refrescante e hidratante.

Gracias a los descuentos en dispositivos de belleza, sistemas de depilación y productos para el cuidado de la piel, el evento de Black Friday de MimiSilk permite a los usuarios explorar diversas opciones de cuidado personal en casa y encontrar productos que complementen sus rutinas. Los clientes pueden visitar la página de ofertas de Black Friday de MimiSilk para consultar los productos incluidos en la promoción y conocer todos los detalles. Ambas ofertas estarán disponibles hasta el 2 de diciembre de 2026.

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