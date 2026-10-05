17.179,51 € de deuda quedan atrás para un jubilado de Barcelona (Barcelona, Cataluña) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 05 de octubre de 2026.-

Los problemas de salud redujeron su capacidad para trabajar hasta que la jubilación dejó unos ingresos insuficientes para afrontar sus obligaciones.

Hay situaciones económicas que cambian por completo cuando la salud altera una trayectoria profesional. Es lo que le ocurrió a un hombre de Barcelona que ha resuelto una deuda de 17.179,51 euros con Repara tu Deuda Abogados, principal despacho del territorio español en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

De recorrer Europa como conductor a ver reducida su capacidad laboral

“El punto de inflexión llegó cuando sufrió una trombosis en el ojo izquierdo que afectó directamente a su capacidad laboral”, explican los abogados de Repara tu Deuda.

Entre 2013 y 2016 había atravesado dificultades laborales que incrementaron los saldos pendientes de varias tarjetas. Al retomar el trabajo de forma continuada en julio de 2016, consiguió reducir esas cantidades hasta cancelarlas completamente.

Sin embargo, en 2017 sufrió la trombosis mientras trabajaba como conductor autónomo realizando rutas por Europa. Un tratamiento experimental mejoró su visión y le permitió seguir trabajando, aunque ya no podía conducir de noche. Esta limitación redujo sus ingresos, pese a que continuó atendiendo sus pagos según sus posibilidades.

A comienzos de 2019 finalizó el tratamiento y, tras empeorar su salud, en junio inició una incapacidad temporal. Solicitó entonces una pensión de incapacidad permanente, pero la emergencia sanitaria de la COVID-19 impidió inicialmente su evaluación. En 2021, la solicitud fue denegada porque ya reunía los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria. Finalmente obtuvo su pensión, cuyo importe no le permitía cubrir a la vez sus necesidades básicas y obligaciones financieras.

Una segunda oportunidad ante una economía que ya no podía sostenerse

La Ley de Segunda Oportunidad se dirige a particulares y autónomos en situación actual o próxima de insolvencia. Entre los requisitos generales se encuentran actuar de buena fe, no ocultar bienes ni ingresos y no haber sido condenado por determinados delitos socioeconómicos durante los diez años anteriores. Las dificultades laborales y de salud, como las presentes en este caso, forman parte de las circunstancias que pueden terminar provocando una situación de insolvencia.

El alcance del mecanismo también ha evolucionado respecto a la deuda pública. Los cambios producidos en este ámbito han abierto nuevas posibilidades de exoneración para quienes mantienen determinadas obligaciones con las administraciones, siempre dentro de los requisitos y límites aplicables.

Repara tu Deuda Abogados cuenta con más de 150.000 clientes y ha superado los 450 millones de euros en deuda cancelada. De forma complementaria, también trabaja en la defensa de los consumidores mediante el análisis de contratos para detectar posibles cláusulas abusivas.

En Barcelona, esta resolución pone fin a una etapa marcada por una capacidad económica cada vez más limitada. Ahora, la segunda oportunidad permite que la jubilación pueda representar también el comienzo de una etapa con mayor estabilidad y sin el peso que durante años condicionó su economía.

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