20 años de DXC Technology en Avilés, consolidando Asturias como polo tecnológico de referencia mundial

El centro ha pasado de 150 empleados en sus inicios a más de 1.000 profesionales en la actualidad

DXC Technology celebró su 20º aniversario de sus oficinas en Avilés, un evento que reunió a numerosas personalidades del ámbito institucional, empresarial, académico y sindical, consolidando la importancia de este centro como motor de empleo, innovación y desarrollo tecnológico en Asturias.



Entre los asistentes destacaron el Presidente y la Vicepresidenta del Principado de Asturias, la Alcaldesa de Avilés, así como autoridades, representantes de la Universidad y centros de formación asturianos, junto con responsables de empresas locales y multinacionales afincadas en la región, que quisieron acompañar a DXC en una fecha tan señalada para la compañía y para la región.



Desde su inauguración en 2004, el centro de Avilés ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de 150 empleados a más de 1.000 profesionales que hoy desarrollan proyectos de alto valor añadido. Estas instalaciones se han convertido en un referente nacional e internacional en servicios tecnológicos, especializándose en áreas clave como la gestión de infraestructuras críticas, la modernización de sistemas y el desarrollo de aplicaciones inteligentes.



DXC mantiene desde Avilés una estrecha colaboración con la Administración Pública, liderando proyectos de modernización digital que contribuyen a la eficiencia de los servicios públicos, así como con compañías privadas de sectores estratégicos que apuestan por la innovación como motor de competitividad.



"El aniversario de nuestro centro en Asturias es un motivo de orgullo y un ejemplo de lo que somos capaces de construir trabajando juntos: instituciones, empresas, universidades y sociedad", señaló Alfonso García Muriel, presidente de DXC Technology en España. "Estos 20 años nos han permitido crecer, consolidar talento y demostrar que Asturias puede ser un polo tecnológico de referencia a nivel global. Y lo más importante: seguimos mirando hacia el futuro con la ambición de seguir generando oportunidades y valor para la región".



El centro también mantiene un fuerte vínculo con el entorno local a través de acuerdos con universidades y centros de formación, que permiten incorporar a jóvenes talentos al mercado laboral en el ámbito tecnológico. Programas de prácticas, iniciativas de formación dual y convenios de colaboración son parte de la estrategia de DXC para garantizar un flujo continuo de profesionales cualificados en Asturias.



La celebración del 20º aniversario sirvió no solo para repasar la trayectoria de la compañía en la región, sino también para poner en valor su papel en el impulso económico y en la creación de un ecosistema innovador en Avilés y en todo el Principado.



Consolidada como una de las compañías tecnológicas líderes en España, DXC reafirma con este aniversario su compromiso de largo plazo con Asturias, con la intención de seguir creciendo y contribuyendo al desarrollo digital de empresas e instituciones desde su hub en Avilés.

