Polcode estrena nueva página web - Polcode

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa de desarrollo de software con sede en Varsovia celebra su 20.º aniversario con una nueva página web que refleja dos décadas de transformación del sector y demuestra cómo una compañía tecnológica aplica sus propias recomendaciones

Varsovia, 19 de noviembre de 2026.- Polcode, empresa de desarrollo de software que desde 2006 ayuda a compañías de Norteamérica y Europa a modernizar su tecnología, ha lanzado esta semana su nueva página web en polcode.com. Coincidiendo con el 20.º aniversario de la compañía, el lanzamiento supone mucho más que un rediseño. La empresa ha aplicado a su propia marca el mismo enfoque de modernización que utiliza diariamente en los sistemas de sus clientes.



Durante 20 años, Polcode ha sido el equipo al que recurren las empresas cuando su software deja de estar a la altura de las necesidades del negocio: plataformas obsoletas, integraciones complejas y herramientas que nadie se atreve a modificar. Por eso, cuando llegó el momento de reconstruir su propia página web, surgió una pregunta razonable: ¿se exigiría una empresa que moderniza los sistemas de otras organizaciones los mismos estándares que aplica a sus clientes? La nueva web es la respuesta de Polcode y funciona tanto como escaparate de sus servicios como ejemplo práctico de su trabajo.



"Dedicamos mucho tiempo a ayudar a las empresas a dejar atrás sistemas que ya no reflejan hacia dónde se dirigen. En algún momento, tuvimos que plantearnos esa misma pregunta", afirmó Sylwia Masłowska, directora de Estrategia de Polcode. "Estamos orgullosos de nuestros 20 años de experiencia, pero eso no es motivo para quedarnos estancados. Nuestra nueva página web no pretende reinventar Polcode, sino garantizar que la forma en que nos presentamos refleje la empresa en la que nos hemos convertido y hacia dónde queremos avanzar".



Dos décadas, tres puntos de inflexión

Polcode comenzó su actividad en 2006 como un pequeño equipo de desarrolladores PHP en Polonia y creció hasta convertirse en una empresa de desarrollo de software que ofrece servicios integrales. La nueva página web muestra cómo han evolucionado tanto el sector como la propia Polcode a lo largo de este periodo.



• La corrección del mercado. Cuando el mercado del software, que había experimentado un crecimiento excesivo, comenzó a enfriarse, las empresas que habían crecido impulsadas por las expectativas y el entusiasmo tuvieron que demostrar su valor. Polcode superó aquella etapa manteniendo un principio que sigue guiando su actividad: la utilidad prevalece sobre la apariencia, y las empresas valoran más a los socios que resuelven problemas reales que a aquellos que persiguen tendencias.



• La carrera hacia la digitalización. Cuando la COVID-19 obligó a las empresas a digitalizarse prácticamente de la noche a la mañana, muchas descubrieron que sus sistemas llevaban tiempo frenando su desarrollo sin que apenas lo hubieran advertido. Polcode trabajó junto a sus clientes para pasar del "ya nos ocuparemos de ello" al "lo necesitamos ahora", resolviendo la complejidad del software heredado en situaciones de verdadera presión.



• La aceleración. En la actualidad, la inteligencia artificial está transformando lo que el software puede hacer y lo que los clientes esperan de él. Polcode ayuda a las empresas a adoptar la IA allí donde genera resultados medibles, en lugar de incorporarla simplemente por seguir una tendencia.



Inteligencia artificial responsable y uso transparente

A medida que la inteligencia artificial se incorpora al software empresarial cotidiano, Polcode sitúa la transparencia en el centro de su forma de trabajar. La compañía ayuda a sus clientes a adoptar la IA con un enfoque claro en la seguridad, la protección de datos y los resultados medibles, y mantiene esa misma transparencia respecto al uso de la inteligencia artificial en sus propios procesos de desarrollo.



Polcode utiliza la IA en todas las fases del desarrollo de software y aplica los estándares de calidad y seguridad que ha consolidado durante los últimos 20 años. Combina la revisión manual del código con pruebas automatizadas y análisis estáticos exhaustivos para verificar los cambios antes de su publicación.



"La inteligencia artificial puede proporcionar una ventaja real a una empresa. Pero antes de incorporarla al producto de un cliente, debemos tener claro qué va a mejorar, cómo mediremos esa mejora y cómo garantizaremos la seguridad del proceso, desde la protección de los datos que utiliza la IA hasta la determinación de qué acciones requieren aprobación humana", afirmó Jerzy Zawadzki, director de Tecnología de Polcode.



"Ser transparentes sobre cómo utilizamos nosotros mismos la inteligencia artificial es la manera de ganarnos la confianza necesaria para ayudar a nuestros clientes a utilizarla. Cuando incorporamos IA al producto de un cliente, trabajamos estrechamente con él para definir medidas de protección similares que se adapten a su negocio".



Una página web que aplica lo que predica

La nueva web polcode.com está diseñada teniendo en cuenta cómo buscan realmente las empresas un socio tecnológico.



Los visitantes pueden explorar los servicios de desarrollo de software a medida, modernización de sistemas heredados y soluciones de inteligencia artificial de Polcode, consultar casos de éxito y leer los últimos análisis de su equipo. Todo ello está diseñado para facilitar la comprensión de la actividad de la compañía e iniciar conversaciones sobre los próximos pasos.



Desarrollada con Next.js 16 y un sistema de gestión de contenidos (CMS) desacoplado Strapi, conectado mediante GraphQL, la nueva página web combina una publicación rápida basada en webhooks con contenidos multimedia adaptables distribuidos mediante una red de distribución de contenidos (CDN) y un sólido enfoque de pruebas.



El proceso de ingeniería incluyó la accesibilidad conforme al nivel AA de las pautas WCAG 2.0, pruebas estructurales en más de 130 URL, medidas de resiliencia ante interrupciones del CMS y flujos de trabajo asistidos por inteligencia artificial para la migración de contenidos, las pruebas y el aseguramiento de la calidad antes del lanzamiento.



Explorar la nueva página web en https://www.polcode.com.



Acerca de Polcode

Fundada en 2006 y con sede en Varsovia, Polcode es una empresa de desarrollo de software y consultoría informática que ayuda a las organizaciones a diseñar, desarrollar, modernizar y ampliar productos digitales.



Sus equipos están especializados en el desarrollo de software a medida, la modernización de software heredado, el comercio electrónico y las soluciones de inteligencia artificial. Trabajan con clientes de Norteamérica y Europa mediante modelos de colaboración que abarcan desde el desarrollo integral de productos hasta equipos dedicados y servicios gestionados.

Contacto

Nombre contacto: Annabelle Caron

Descripción contacto: Estratega de relaciones con los medios, Polcode

Teléfono de contacto: +1 866-980-7587