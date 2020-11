Para 2020, WISH contará con ponentes líderes e interesantes discusiones mediante la Plataforma virtual inmersiva

- Para 2020, la World Innovation Summit for Health (WISH) contará con ponentes líderes e interesantes discusiones mediante la Plataforma virtual inmersiva

DOHA, Qatar, 9 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- La World Innovation Summit for Health (WISH) vuelve el 15 de noviembre de 2020, ofreciendo un impresionante rango de ponentes, oportunidades de red, discusiones y presentaciones que exploran los retos de salud globales, y todo ello presentado a través de una plataforma virtual 3D específica para ello.

Ante la actual pandemia, la reunión global bienal que reúne a los líderes sanitarios y que se está celebrando online, será de asistencia gratuita y, por primera vez, los miembros del público general están invitados a registrarse. Además, WISH 2020 tendrá lugar durante cinco días en lugar de los dos habituales, del 15 al 19 de noviembre.

La COVID-19 como tema principal, y un rango de retos de salud globales, como el cambio climático y la salud, el estrés tóxico en la infancia, la salud mental y las tecnologías digitales, y la inmunoterapia.

Entre los ponentes confirmados están el director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus; el epidemiólogo sueco, doctor Anders Tegnell; el enviado especial para la COVID-19 de la OMS, doctor David Nabarro; el premiado médico y humanista sudanés, doctor Tom Catena; y la cirujana general de California, doctora Nadine Burke Harris.

La actriz, activista y filántropa Eva Longoria añadirá su voz a las discusiones sobre el impacto de las desigualdades pandémicas y de la salud global experimentadas por mujeres y niñas de color. El icónico actor ganador del Óscar Morgan Freeman dará un discurso de apertura sobre el tema de la necesidad de centrarse en la salud infantil temprana en un mundo que lucha por combatir el calentamiento global y el conflicto.

Más de 300 ponentes y panelistas se han confirmado hasta el momento, y más se anunciarán en la víspera del evento.

Innovadores y empresarios de la salud se mostrarán en un espacio de exposición expansivo conocido como 'Innovation Hub', que también incluirá a organizaciones comprometidas con construir un mundo más saludable, como The Carter Center, Save The Children y UNICEF.

La plataforma WISH también incluirá una biblioteca, un cine, un área de conexión y una zona de bienestar.

Sultana Afdhal, consejera delegada de WISH, dijo: "Este año más que nunca, hemos visto la importancia de colaborar para abordar los retos de salud globales. Aunque estamos decepcionados por no poder recibir a los visitantes en un evento físicos en Doha, esperamos recibir virtualmente a más personas en WISH de lo que normalmente sería posible".

WISH es una iniciativa de Qatar Foundation. Más detalles sobre la cumbre, incluyendo detalles de cómo registrarse, pueden encontrarse en www.wish.org.qa [http://www.wish.org.qa/]

