2024 Premio Lionel Gelber concedido a Timothy Garton Ash por Homelands: A Personal History of Europe

Homelands: A Personal History of Europe seleccionado como el mejor libro de no ficción publicado en lengua inglesa sobre el tema de asuntos internacionales

El Premio Lionel Gelber lo elige anualmente un jurado internacional de periodistas, profesionales y académicos, y lo concede la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto

TORONTO, 6 de marzo de 2024/PRNewswire/ -- Judith Gelber, presidenta del Consejo del PremioLionel Gelber, ha anunciado hoy que el ganador del Premio Lionel Gelber 2024 es Homelands: A Personal History of Europe, de Timothy Garton Ash, publicado por Yale University Press. Elegido por un jurado de periodistas, profesionales y académicos internacionales, el Premio Gelber se concede anualmente al mejor libro sobre asuntos internacionales publicado en inglés. El Premio lo concede la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto. El ganador recibirá 50.000 dólares.

La presidenta del jurado y profesora universitaria Janice Stein reflexionó: "El libro de Timothy Garton Ash está maravillosamente escrito. Homelands es la historia de la libertad, de su declive en Europa tras una década de optimismo por la expansión del espacio para la democracia liberal en Europa. Garton Ash ha escrito una carta de amor a la libertad, impregnada de pasión, decepción y, sobre todo, profunda preocupación porque no apreciamos su fragilidad y no la atesoramos lo suficiente". Añadió que el compromiso personal del autor es lo que hace que este libro sea tan notable. "Homelands no es un libro típico de un historiador que se mantiene al margen de la historia. Está escrito por alguien profundamente implicado en la historia que está viviendo. Creo que todos los que lean este libro se enriquecerán".

El título ganador fue seleccionado entre una lista de libros magistralmente escritos que incluía Power and Progress: Our 1000-year struggle over technology and prosperity, de Daron Acemoglu y Simon Johnson (PublicAffairs, Hatchette Book Group); Underground Empire: How America weaponized the world economy, de Henry Farrell y Abraham Newman (Macmillan, Henry Holt and Co., Estados Unidos; Allen Lane, un sello de Penguin Press, Reino Unido). Seven Crashes: The economic crises that shaped globalization, Harold James (Yale University Press) We, The Data: Human rights in the digital age, Wendy Wong (MIT Press).

El Premio Lionel Gelber 2024 ha sido elegido por la Profesora Janice Gross Stein (presidenta del Jurado), la Profesora Rosa Brooks (Washington), el Profesor Francis J. Gavin (Washington), Iain Martin (Londres) y Eric Reguly (Roma).

El ganador

Homelands: A Personal History of Europe, Timothy Garton Ash (Yale University Press)

Timothy Garton Ash, el "historiador del presente" de Europa, lleva medio siglo "respirando Europa". En Homelands emprende un viaje en el tiempo y en el espacio por el continente de la posguerra, basándose en sus propias anotaciones de muchos grandes acontecimientos, ofreciendo vívidos relatos de primera mano de sus protagonistas, volviendo a visitar los lugares donde se hizo su historia y recordando sus triunfos y tragedias a través de su huella en el presente.

Garton Ash ofrece un relato de los acontecimientos visto desde el terreno: una historia ilustrada con memorias. Describe cómo Europa emergió de la devastación de la guerra para reconstruirse, triunfar con la caída del Muro de Berlín, democratizarse y unirse. Y luego se tambaleó. Es una historia singular de un periodo de progreso sin precedentes, junto con un relato lúcido de cómo muchas cosas salieron mal, desde la crisis financiera de 2008 hasta la guerra de Ucrania. De la pluma de alguien que, a pesar del Brexit, se describe enfáticamente a sí mismo como un europeo inglés, este libro es a la vez un tour d'horizon y un tour de force.

Timothy Garton Ash es catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford y Senior Fellow de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Entre sus libros destacan The Magic Lantern, su relato como testigo presencial de las revoluciones de 1989; The File: A Personal History, basado en la lectura de su propio expediente de la Stasi; e History of the Present. Vive en Oxford, Inglaterra.

El evento

La conferencia y el debate sobre el Premio Lionel Gelber tendrán lugar el 18 de abril de 2024 y serán presentados en un formato híbrido por la Munk School de la Universidad de Toronto.

Si desea más información visite la página web del Premio Lionel Gelber.

El premio

El Premio Lionel Gelber fue fundado en 1989 por el diplomático canadiense Lionel Gelber. El ganador recibe un premio en metálico de 50.000 dólares canadienses. El premio es concedido anualmente por el Consejo del Premio Lionel Gelber y la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto.

