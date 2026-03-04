2025, un año histórico para Grupo Castilla

Carles Castilla, CEO de Grupo Castilla, en el MWC26 - Grupo Castilla

Se convierte en una High Growth Company tras conseguir un crecimiento sostenido cercano al 20 % durante los últimos 3 años y alcanza los 36 M€, desplegando una estrategia innovadora en RR. HH. gracias a su enfoque 360º

Madrid, 4 de marzo de 2026.- Grupo Castilla recordará 2025 por sus buenos resultados, con un crecimiento del 17 % en facturación y del 50 % en EBITDA. El impulso del negocio orgánico fue determinante, con una subida del 10 % respecto al año anterior y aportando el 60 % de todo el crecimiento del grupo. Destaca también la solidez de su equipo de profesionales con una tasa de fidelización del 95 % y con un índice de paridad superior a 1,1, lo que demuestra un fuerte compromiso con la conciliación y la igualdad de género, logros ciertamente valiosos para una empresa de origen tecnológico.



En cuanto a la cifra anual de nuevos pedidos, superó los 19,2 M€ con operaciones tan relevantes como Polène Paris, Hotelbeds y Payload Aerospace en el ámbito privado y, en el sector público, Loterías y Apuestas del Estado, Ayuntamiento de Castelldefels e Inturjoven Andalucía, entre otros. En este contexto, las líneas de servicios no tecnológicos ganaron peso y ya representan el 30 % del negocio, reflejando la diversificación de un enfoque 360º maduro en gestión de personas.



Su especialización en proyectos HCM de elevada complejidad en el segmento mid market aseguró un crecimiento del 35 % completando 39 implantaciones en 2025, fruto de una mayor demanda del mercado por este tipo de operaciones de reemplazo y modernización de sistemas. En relación con las migraciones al cloud, el proceso avanzó a buen ritmo y el 57 % de los clientes ya trabajan en la nube. Y es que, la facturación recurrente se consolida como uno de los principales pilares que da solidez a la organización, con un ARR (Annual Recurring Revenue) superior a 22 M€, representando el 61 % de las ventas totales.



Carles Castilla, CEO de Grupo Castilla, explica que "un equipo de 450 personas comprometidas, expertas y con vocación de servicio es la clave para lograr un crecimiento a doble dígito en un mercado exigente, globalizado y muy competido. Supone, una vez más, cumplir con los objetivos previstos y demostrar que crecimiento y rentabilidad no son incompatibles". Y añade, "en un contexto donde la IA irrumpe con fuerza, hoy más que nunca, el valor de las personas es capital y marca la diferencia".



Con unos ingresos de 36,3 M€ y un EBITDA superior a 7 M€ (20 %), la compañía arranca el año desde una base sólida tras la reciente incorporación de Concilia2, una filial que suma 2 M€ de facturación y que, junto con nuevas operaciones inorgánicas previstas, ayudará a alcanzar los 41 M€ de cifra de negocio fijados en su actual Plan Estratégico 2026.



"Participamos en este congreso tecnológico como una de las principales firmas españolas que representa al sector de los RR. HH. Es una excelente oportunidad para compartir nuestra visión del futuro en la gestión del talento con clientes y partners", afirma Carles Castilla en su tercera participación en el MWC26.



Más información aquí: https://www.grupocastilla.es/sala-de-prensa/cierre2025/.

