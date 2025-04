2025 será el año de la calidad del aire interior: Airzone se convierte en el aliado perfecto del bienestar

(Información remitida por la empresa firmante)

Grupo Aplus lo tiene claro: La tecnología de purificación y control como la de Airzone marca un antes y un después en la forma en la que se respira en casa

Alicante, 30 de abril de 2025.- Durante décadas, hablar de climatización era hablar de temperatura y ya está. Sin embargo, 2025 será recordado como el año en que la industria dio el salto definitivo hacia la salud, el confort emocional y el bienestar interior. "Y no solo por los equipos, sino por cómo entendemos hoy el aire que respiramos".



Con el lanzamiento de soluciones como Flexa 25 y Easyzone 25 junto con tecnología AirQ de Airzone, el concepto de confort se amplía: ahora incluye la medición en tiempo real de contaminantes, el control activo de la calidad del aire y la integración directa con sistemas de climatización y ventilación. Todo ello, de forma automatizada, silenciosa y eficiente.



"El aire interior puede llegar a estar hasta cinco veces más contaminado que el exterior, y pasamos más del 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados", recuerdan desde Airzone.



Tecnología al servicio del bienestar:

Flexa 25 y Easyzone 25, junto con AirQ, incorporan tecnología de ionización para neutralizar partículas en suspensión (PM10, PM2.5), compuestos orgánicos volátiles (TVOC), CO₂ y flora microbiana. Cuando los niveles de estos contaminantes se elevan, el sistema los detecta y activa automáticamente flujos de aire o ventilación para restaurar un entorno saludable.



Según el informe de rendimiento de la tecnología AirQ:



• Reducción del 90–98 % de partículas en 24 h.





• Inhibición del SARS-CoV-2 en un 98 %.





• Eliminación de hasta un 97 % de bacterias como Staphylococcus aureus.



Todo este control puede visualizarse y gestionarse desde el AirQ Sensor en tiempo real y desde la app Airzone Cloud, que permite a los usuarios monitorizar y visualizar gráficas del estado del aire en tiempo real, activar programaciones, límites térmicos y consultar informes de calidad interior.



Además, su compatibilidad con más de 160 fabricantes y su integración con sistemas domóticos (KNX y LUTRON) y BMS facilitan la implementación en proyectos residenciales, comerciales o terciarios.



Desde Grupo Aplus, Jorge Olmos, responsable técnico de Airzone en la compañía, destaca que la demanda por parte de los clientes ha evolucionado notablemente en los últimos años. Ya no se trata solo de alcanzar una buena temperatura ambiente, sino de mejorar el aire que se respira. "El usuario quiere bienestar, silencio, tecnología útil y salud en el día a día", afirma Olmos.



El técnico también subraya que soluciones como Flexa 25 junto con AirQ permiten transformar una instalación pasiva en un sistema activo e inteligente, capaz de detectar la calidad del aire, activar la ventilación y mantener los espacios saludables. Esta integración convierte el sistema de climatización en un aliado del confort físico y emocional. Desde Grupo Aplus ya están ayudando a clientes y promotores a comprender que invertir en calidad del aire es invertir directamente en salud.



Un equipo detrás de la innovación

La implantación de estas soluciones no sería posible sin el trabajo de profesionales que acompañan al instalador en cada fase. Grupo Aplus hace especial mención a compañeros de Airzone que hacen la vida más fácil al instalador, como Francisco Javier Pulido, apoyo técnico-comercial en Alicante, o Jonathan Oliver Pérez, referente comercial en la Comunidad Valenciana, quienes han sido clave en la adaptación de proyectos reales con esta tecnología.



Además, la labor formativa de Fran García, como formador y apoyo técnico nacional, está permitiendo que cada vez más instaladores comprendan el potencial de esta tecnología y cómo aplicarla correctamente desde el diseño hasta la puesta en marcha.



Su papel es clave para adaptar proyectos reales y lograr que cada instalación exprima al máximo las posibilidades del sistema. "Detrás de cada solución hay un equipo técnico de alto rendimiento. Porque un sistema como este necesita explicarse, probarse y aprovecharse al 100 %", concluye Jorge Olmos.



El futuro ya está disponible:

Para viviendas, oficinas o espacios comerciales, Flexa 25 y Easyzone 25 representan un salto cualitativo: aire más limpio, confort más preciso y control total del entorno interior.



Desde Grupo Aplus, especialistas en climatización eficiente y calidad del aire interior, recuerdan que estas soluciones ya están disponibles y pueden implementarse tanto en obra nueva como en reformas, con una integración técnica sencilla y resultados visibles en salud, confort y eficiencia desde el primer día.







