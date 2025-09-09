212 debuta en IAA Mobility 2025, con el estreno europeo del modelo diésel T01

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El fabricante chino de vehículos todoterreno 212 hizo su debut mundial hoy en IAA Mobility 2025, marcando un hito importante para la marca con su primera aparición en el escenario internacional.

La marca presentó su primer modelo, el T01, en versiones de gasolina y diésel. Junto con la presentación, 212 anunció oficialmente una alianza estratégica con Indimo Automotive GmbH, distribuidor líder europeo de automóviles. Esta colaboración forma parte de la estrategia corporativa más amplia de 212 y subraya el compromiso de la compañía con el mercado europeo, garantizando un apoyo profesional y centrado en el cliente a medida que la marca entra y se expande por Europa.

Con 60 años de experiencia y un incansable afán por la innovación, 212 empodera a una comunidad global de clientes para que se lancen a la aventura y superen diversos desafíos de conducción.

La marca opera como la punta de lanza automotriz de Shandong Weiqiao Pioneering Group, miembro de la lista Fortune Global 500 durante 14 años consecutivos.

"La expansión global es la esencia de nuestra visión", afirmó Lu Yunran, consejero delegado de 212. "Estamos entrando activamente en nuevos mercados en Oriente Medio, Asia Central, Sudamérica, África y más allá. La historia de la aventura todoterreno china comienza con 212. La nuestra es una marca basada en el espíritu de exploración, y es este espíritu el que nos impulsa a seguir adelante".

T01 Variantes de gasolina y diésel

212 presentó en IAA las variantes de gasolina (Changfeng) y diésel de su modelo T01, lo que subraya el compromiso de la marca con el rendimiento robusto, el diseño moderno, la versatilidad y la seguridad.

Como modelo debut de 212, el T01 fusiona el ADN todoterreno clásico con la ingeniería contemporánea. Presenta una icónica silueta cuadrada, caracterizada por un arco, dos círculos, tres barras horizontales y cuatro pilares verticales, junto con ejes rígidos delanteros y traseros para un rendimiento todoterreno excepcional.

La carrocería del T01 incorpora una estructura de jaula de seguridad de acero reforzado de alta resistencia, validada por más de un millón de kilómetros de pruebas en 366 escenarios extremos, lo que garantiza una durabilidad y fiabilidad excepcionales. Múltiples puntos de modificación preinstalados en todo el vehículo ofrecen a los propietarios flexibilidad para la personalización y mejoras funcionales, adaptándose a una amplia gama de estilos de vida al aire libre.

En el evento se exhibe el T01 Changfeng, una versión de gasolina especializada, diseñada para un rendimiento superior en ascensos y capacidad para terrenos accidentados.

La versión diésel T01 debuta en Europa en IAA, tras su reciente lanzamiento en el Salón del Automóvil de Chengdu (China), equipada con un avanzado motor diésel acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades específica para diésel. Esta combinación de motorización ofrece un robusto par motor a bajas revoluciones y una mayor eficiencia de combustible, satisfaciendo la fuerte demanda de modelos diésel en Europa.

Diseñado para viajes por tierra de larga distancia, escalada en roca y remolque pesado, el diésel T01 está diseñado para afrontar con confianza los diversos paisajes europeos. Ofrece fiabilidad y adaptabilidad comprobadas, ya sea en carreteras alpinas, senderos sin pavimentar o entornos urbanos.

212 forja una alianza estratégica europea con IndiMO

212 anunció un acuerdo estratégico de distribución regional clave con Indimo Automotive GmbH en IAA Mobility 2025, lo que marca un paso decisivo en su prevista entrada al mercado europeo. Esta alianza aprovecha la sólida presencia de Indimo en Alemania, Italia, España y otros mercados continentales para garantizar una entrega local competitiva, atención al cliente y capacidades de servicio para la marca 212. Asimismo, esta alianza proporciona a 212 una infraestructura regional crucial para respaldar sus ambiciones de crecimiento global y su estrategia de lanzamiento de productos.

"Nos enorgullece asociarnos con un distribuidor europeo de primer nivel, un equipo con décadas de experiencia regional, sólidos canales de comercialización y una excelente reputación en atención al cliente", declaró Jia Haifeng, Director General Adjunto Ejecutivo de Weiqiao Smart Auto International Co., Ltd. "Con el respaldo de nuestros servicios técnicos especializados y nuestra ágil red de suministro de piezas, esta colaboración garantiza que cada propietario de un 212 reciba un soporte puntual, experto y personalizado, digno del vehículo que conduce".

Para garantizar un soporte integral a sus clientes, 212 establecerá un centro europeo de distribución de piezas y desarrollará una red de servicio por fases, que incluye almacenes regionales, oficinas y filiales. Esta infraestructura está diseñada para garantizar un servicio posventa rápido y fiable para todos los propietarios.

Además, la marca planea localizar sus operaciones mediante el establecimiento de plantas de ensamblaje KD (desmontaje) en Europa, la contratación de talento local y una mayor colaboración con socios regionales, lo que acelerará el crecimiento sostenible de 212 en el mercado.

El debut de 212 en IAA representa mucho más que una simple presentación de productos: marca un hito decisivo en la continua expansión global de la marca, basándose en un historial consistente de logros que trascienden los límites desde su lanzamiento en 2024.

Como parte de su estrategia de expansión internacional y su compromiso de compartir el espíritu de aventura todoterreno por todo el mundo, la marca ya ha logrado importantes avances a nivel mundial: patrocinó a un equipo de carreras chino en el Rally Dakar durante dos años consecutivos (con el T01 como flota oficial de apoyo en 2025), completó una expedición transeurasiática de 8.000 kilómetros y se convirtió en el primer fabricante chino de automóviles en participar en la legendaria Mille Miglia.

De cara al futuro, 212 aprovechará este impulso con nuevas presentaciones de productos en Oriente Medio y otros mercados internacionales clave, convirtiendo su visión global en un valor tangible y centrado en el cliente para los entusiastas de todo el mundo. Un evento global de lanzamiento de la marca y la estrategia está programado para octubre en Oriente Medio.

