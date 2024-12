El 23 de diciembre la ONG InVisibles y los Paelleros Solidarios cocinarán paellas gigantes por la DANA

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa valenciana www.originalpaella.es, junto a sus proveedores y colaboradores, prepararán y distribuirán una paella para 1.000 personas con el objetivo de recordar en estas señaladas fiestas la importancia de no olvidar a los afectados

Valencia, 20 de diciembre de 2024.- La ONG Paelleros Solidarios anuncia una nueva acción solidaria en L'Horta Sud para llegar nuevamente con un plato de paella caliente a los más vulnerables, tratando de poner en manifiesto que todavía existen necesidades importantes, especialmente en aquellos casos con problemas de movilidad reducida y avanzada edad, ya que son cientos los edificios que siguen con sus ascensores averiados imposibilitando así su abastecimiento de necesidades básicas (alimentación, bombonas de butano para cocina y calefacción, etc.)



Queriendo reforzar el mensaje navideño, solidario y de esperanza entre los afectados de la DANA, el próximo lunes 23 de diciembre Paelleros Solidarios convoca a sus maestros arroceros voluntarios al Colegio Dominicas del Más del Rosari de Paterna, para cocinar paellas gigantes para 1.000 personas. Además, el evento servirá para celebrar el acto benéfico "día del voluntario" de la ONG Los InVisibles y el Colegio Dominicas de Paterna como agradecimiento a su contribución en la distribución de alimentos y platos de paella para combatir los efectos de las trágicas inundaciones que asolaron la provincia de Valencia.



Desde el día 31 de octubre en el que se puso en marcha la iniciativa, los Paelleros Solidarios en colaboración con la empresa Original Paella y colaborando con organizaciones como World Central Kitchen, Chefs Solidarios y la UME, han distribuido más de 250.000 raciones cocinadas en sus paellas con la valiosa ayuda de cientos de voluntarios y la generosidad de los donativos de empresas y particulares en la práctica totalidad de los municipios afectados. Más información aquí.



Con motivo de la llegada de la Navidad y con la voluntad de seguir manteniendo el compromiso de colaboración y apoyo a las zonas afectadas por la DANA, Javier Baixauli, gerente de Original Paella y portavoz de los Paelleros Solidarios ha indicado "que actualmente hay que destacar que todavía existen muchas personas con problemas de movilidad reducida, avanzada edad, etc. que residen en edificios en los que siguen sin funcionar sus ascensores por lo que precisan de una asistencia individual, elemental para poder alimentarse, calentarse o simplemente poner su cocina en marcha con bombonas de butano. Tras 45 días, la fase inicial de emergencia ha concluido y con ello las principales organizaciones de ayuda humanitaria cerrarán sus instalaciones en breve, habrá un vacío muy importante y la administración deberá afrontar el reto de atender este tipo de colectivos, en grave peligro de exclusión social".



La iniciativa es realizada gracias a Original Paella, empresa especializada en la distribución en más de 120 países de todo aquello necesario para cocinar una paella (paelleras, quemadores de gas, ingredientes para paella, etc.), quien ofrecerá el equipamiento paellero necesario para la realización de las paellas solidarias, combinando un grupo de voluntarios con sus maestros paelleros, también contará con la presencia de arroceros de prestigio internacional como Vlady del rest. "La terraza" de la República Checa, y el cocinero Sergy de "Paellas Sergio El valenciano" de Suiza.



Junto a ellos se cuenta con la participación de la empresa de distribución de alimentos Helados y Congelados del Mediterráneo (Hecomed) y la empresa productora de arroz Arrocerias Antonio Tomas, que dispondrán los ingredientes y arroz de alta calidad necesarios para la realización de la paella, la ONG InVisibles, ayudará en la distribución de las raciones y comida realizada junto al voluntariado del Colegio Dominicas de Paterna, donde se cocinarán las paellas y cuyos jóvenes estudiantes de 13 a 15 años facilitarán la distribución de alimentos. El evento también contará con el apoyo de Las Provincias Multimedia que contribuirá a la difusión del evento y la desinteresada colaboración de Cristian San Bernardino, Dj y bromista en Anda Ya del canal de radio Los 40 Principales, gran amante de las paellas y de aún mayor corazón.



El reparto de la comida será liderado por la ONG Los InVisibles, que ya ha planificado la distribución de las raciones de paella: serán distribuidas a las 13:30 h en zonas de Paiporta y Alfafar. Así mismo, a las 18 h también se realizará reparto de raciones en múltiples puntos alrededor de la ciudad de Valencia, tales como Campanar, Viveros, Pantera Rosa, Abastos, estación de autobuses.



Según el portavoz de los paelleros solidarios" Todos los partners de este proyecto esperamos que, a través de este acto de generosidad, podamos hacer visible lo que parece pueda acabar siendo invisible para otras personas, políticos y/o la sociedad en general".







Contacto

Nombre contacto: Javier Baixauli

Descripción contacto: Original Paella SL

Teléfono de contacto: 963906901