El 28.º Festival Internacional de Cine de Shanghái se celebrará del 12 al 21 de junio

BERLÍN, 16 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La noche del 13 de febrero (hora local), el Festival Internacional de Cine de Shanghái (SIFF) celebró la "Noche de Cine de China" en Berlín, su primer evento de promoción internacional en 2026, profundizando así sus esfuerzos por construir una plataforma abierta, inclusiva y colaborativa para el intercambio y el aprendizaje mutuo con una perspectiva global. Durante el evento, Chen Guo, directora general del Centro Internacional de Eventos de Cine y Televisión de Shanghái, anunció oficialmente que la 28.ª edición del SIFF se celebrará del 12 al 21 de junio de este año.

En la edición anterior, Chen señaló que se recibieron más de 3.900 propuestas de 119 países y regiones, y que los estrenos mundiales representaron el 77 % de las nominaciones al Premio Cáliz de Oro. El festival proyectó 410 películas y organizó cerca de 100 reuniones con el público, con cerca de 500.000 espectadores. Cabe destacar que casi 20 películas del festival se estrenaron en salas de cine en China. El renovado Mercado Internacional de Cine y Televisión consolidó su papel como centro clave para el intercambio global de contenido y la creación de redes en la industria, reuniendo a 200 expositores internacionales en más de 50 eventos del sector, incluyendo foros, mesas redondas y presentaciones de proyectos, y atrayendo a más de 10.000 profesionales de todo el mundo.

Para la 28.ª edición del SIFF, programada del 12 al 21 de junio de este año, Chen Guo expresó su entusiasmo por reunirse con amigos de todo el mundo a principios del verano en Shanghái. También recordó que las inscripciones para los Premios Cáliz de Oro en las cinco categorías de competencia (Competencia Principal, Nuevo Talento Asiático, Documental, Animación y Cortometraje), junto con Panorama Internacional, permanecen abiertas hasta finales de marzo. El plazo de inscripción para el "Mercado Internacional de Cine y Televisión" también se ha abierto oficialmente, con descuentos anticipados para las solicitudes presentadas hasta finales de marzo.

El cine fomenta el intercambio cultural y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones. Este evento de promoción en Berlín, con un fuerte espíritu del Festival de Primavera, recibió una respuesta entusiasta de más de 200 amigos de diversos sectores. El ambiente cálido y alegre resaltó un mensaje clave del SIFF al mundo: Bienvenidos a Shanghái este junio para celebrar la magia del cine, explorar el encanto de la ciudad, saborear su gastronomía y cultura, colaborar en oportunidades de la industria y escribir juntos un nuevo capítulo en el cine.

