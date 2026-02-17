2btube anuncia el nombramiento de Annabelle Morand como General Manager en Europa - 2btube

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de febrero 2026.- La consultora internacional de estrategias digitales 2btube ha anunciado el nombramiento de Annabelle Morand como General Manager de 2btube en Europa. Con esta incorporación, la compañía refuerza su apuesta por un modelo verdaderamente global en el que 2btube y 2btube Latinoamérica operan como una sola, conectando Europa, Estados Unidos y Latinoamérica a través del contenido, la tecnología y los datos.

Una nueva etapa más global para 2btube

En línea con la nueva identidad de 2btube y el claim “somos globales”, el nombramiento de Morand llega en un momento de crecimiento internacional y de máxima relevancia del contenido en español. El objetivo de la compañía es consolidarse como Operating Partner de plataformas para marcas, medios y creadores que quieren trabajar con contenido audiovisual en varios idiomas y mercados.

Annabelle Morand aporta más de dos décadas de experiencia en el sector digital y en la industria de los contenidos. Hasta febrero de 2025 fue CEO de Webedia Latam, donde durante ocho años dirigió y estructuró la operación regional del grupo, coordinando equipos multiculturales y desarrollando marcas y estrategias de contenido en más de 20 mercados. Previamente, desarrolló gran parte de su carrera en Europa, en posiciones de dirección vinculadas a estrategia digital, contenidos y desarrollo internacional.

Su perfil combina una sólida experiencia en gestión de organizaciones internacionales, un profundo conocimiento del ecosistema digital global y una capacidad probada para articular estrategias de contenido y audiencias a nivel Global.

“Annabelle conoce extremadamente bien el mercado latinoamericano y el potencial del contenido hispanohablante a escala global”, explica Fabienne Fourquet, CEO y cofundadora de 2btube. “Su experiencia con marcas internacionales, plataformas y audiencias en Latam es clave en esta nueva etapa en la que somos más globales que nunca y en la que queremos que 2btube y 2btube Latinoamérica se perciban como un mismo ecosistema”.

Experiencia internacional y foco en Latinoamérica, deporte y entretenimiento

Para Fourquet, este nombramiento llega en un momento especialmente relevante: “Entramos en un año marcado por la Copa del Mundo y por un crecimiento histórico del contenido deportivo y de entretenimiento premium en español. Nuestro objetivo es ayudar a las marcas a aprovechar ese momento con estrategias, formatos y narrativas que funcionen igual de bien en Madrid, Ciudad de México o Miami”.

Por su parte, Annabelle Morand afirma: “Siempre he creído en el poder del contenido para conectar culturas. 2btube tiene una posición única: combina una identidad global del mundo hispanohablante, y trabaja de la mano de las grandes plataformas para llevar historias relevantes a audiencias masivas”.

Esta incorporación se enmarca dentro de la nueva etapa de 2btube, en la que la compañía impulsa proyectos propios, formatos premium y contenidos multiidioma. Entre ellos, el pódcast bilingüe Generation 2b, concebido como pieza editorial hero para explicar el nuevo posicionamiento de la empresa y el diálogo continuo entre Europa y Latinoamérica en la economía de los creadores.

Sobre 2btube

2btube es una consultora de estrategias digitales especializada en conectar con el público joven. Con oficinas y estudios de producción en España, Estados Unidos y Latinoamérica, cuenta con una amplia trayectoria en desarrollo, comercialización, producción y gestión de contenidos y campañas publicitarias, con más de 500 clientes. 2btube proporciona servicios de consultoría estratégica, creatividad, branded content, influencer marketing y producción a medida en sus estudios propios, atrayendo a audiencias de forma orgánica o mediante estrategias de paid media en cualquier red social o plataforma.

Cuenta con una red de más de 700 creadores y propietarios de contenido que alcanzan una audiencia de más de 600 millones de seguidores cuyas publicaciones superan los 5.000 millones de visualizaciones al mes. 2btube incrementa la audiencia y monetización de sus creadores; protege su contenido y gestiona su inventario publicitario gracias a sus alianzas con plataformas como YouTube, Meta, Twitch, TikTok y Snapchat.



Emisor: 2btube

Contacto: 2btube

Número de contacto: +34 913 766 599