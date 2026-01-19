Publicado 19/01/2026 13:17

2btube lanza Generation 2b, un podcast bilingüe que explora la creatividad desde dentro

Madrid, 19 de enero de 2026.-

 2btube, el grupo internacional que lleva más de una década redefiniendo la conexión entre marcas, creadores y audiencias, presenta Generation 2b, su nuevo vídeo podcast bilingüe que profundiza en las ideas, visiones e innovaciones que están transformando el entretenimiento en el mundo hispanohablante.

Con un enfoque que combina análisis estratégico y mirada cultural, Generation 2b explora “la creatividad desde dentro” mediante conversaciones auténticas con creadores, plataformas y marcas que están moldeando la forma en que se consume contenido hoy.

No se trata de tendencia o viralidad: el podcast pone foco en la creatividad, la intuición y las decisiones que impulsan la economía de los creadores.

Fabienne Fourquet, CEO de 2btube afirma que: “Para nosotros, el entretenimiento de marca siempre ha sido una cuestión de conexión, no de interrupción. Con Generation 2b quisimos dar un paso más: escuchar las voces que están detrás de esta transformación y comprender qué impulsa realmente la economía de los creadores desde dentro".

El primer episodio tiene como invitado a Jorge Ulloa, fundador de Enchufe.tv —una de las plataformas de comedia más influyentes en español— quien reflexiona sobre el papel de Latinoamérica en la redefinición del entretenimiento global a través del humor, la autenticidad y la conexión real con su audiencia.

Según Arturo Yépez, CEO de 2btube Latinoamérica: “Comenzar con Jorge fue una decisión natural. Representa a una nueva generación de creadores: arraigados en su cultura, conectados con la tecnología y valientes en su creatividad. Generation 2b habla de quienes no esperan el futuro: lo construyen. Cada episodio alternará entre Latinoamérica y España, tejiendo un diálogo creativo que cruza continentes —de Ciudad de México a Madrid, de Quito a Los Ángeles— y celebrando la diversidad del ecosistema creativo hispanohablante.

El primer episodio de Generation 2b está ya disponible en Spotify y YouTube.

Sobre 2btube 

2btube es un grupo internacional líder en entretenimiento digital y branded content, especializado en conectar marcas, creadores y audiencias a través de estrategias multiplataforma. Con oficinas en Madrid, Ciudad de México y Quito, la compañía desarrolla contenido original, gestiona talentos y produce proyectos que alcanzan a millones de usuarios cada mes. Su misión es impulsar el crecimiento de la economía del creador en el mundo hispanohablante mediante creatividad, datos y ejecución impecable.

Sobre 2btube Latinoamérica

2btube Latinoamérica es una agencia de estrategia digital que conecta marcas, creadores y plataformas con audiencias digitales de habla hispana. Ofrece servicios integrales que abarcan estrategia, producción, distribución, monetización y optimización de contenido en redes sociales y plataformas digitales para marcas, medios de comunicación y creadores de contenido.2btube Latinoamérica también desarrolla IP original (películas, series, podcasts) bajo su sello 2bOriginals.

 

