(Información remitida por la empresa firmante)

Protocolo ACM-68000 para la cadena de suministro B2B • Procurement de IA y compuertas ESG en retail

VANCOUVER, CANADÁ, PARÍS, FRANCIA, FRÁNCFORT, ALEMANIA, BARCELONA, ESPAÑA Y PUERTO VALLARTA, MÉXICO, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. (GSC) ha anunciado hoy la puesta en producción completa de 30 nuevos agentes deterministas de AI Orderability (AIO), operativos en Microsoft Azure AI Foundry (France Central) y Google Cloud A2A Enterprise (Madrid).

En abril, el tráfico de los agentes de AI Orderability (AIO) de GSC alcanzó los 1,96 millones de llamadas, frente a los 1,84 millones de marzo, manteniendo un ratio sostenido de 6:1 entre agentes de IA y humanos, a un ritmo de 2.718 llamadas por hora (45,3 por minuto), las 24 horas del día.

Construida sobre el protocolo abierto ACM-68000, la flota de 30 agentes hace que los GTIN de TreeFree Diaper sean descubribles en menos de 200 milisegundos y resolubles en Claude, Gemini, Copilot, ChatGPT y Mistral. Estos agentes AIO interactúan directamente con los sistemas de IA de compra integrados en los entornos ERP de retail de gran consumo —SAP S/4HANA, Oracle Fusion y Microsoft Dynamics 365— donde hoy se ejecutan las decisiones de procurement y ESG mediadas por IA.

Seguridad de grado empresarial

Los raíles operan sobre Microsoft Front Door Premium con WAF y Bot Manager, OAuth 2.0 mediante Entra ID, TLS 1.2+, aislamiento de dos tenants y Microsoft Defender for Cloud, en plena conformidad con ISO 27001, SOC 2 Tipo II, HIPAA y GDPR. Todo el cómputo, edge e identidad es soberano de la UE en France Central.

Agentes de IA operando a la velocidad de las máquinas de pañales

Un contenedor de 40 pies aloja 200.000 pañales. A 800 pañales por minuto, una línea de producción llena y carga un contenedor en aproximadamente 350 minutos. En ese mismo intervalo, los 30 agentes AIO de GSC procesaron 15.855 llamadas de servidor: una llamada de agente de IA por cada 15 pañales producidos.

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Su fábrica, sus GTIN, sus relaciones EDI y su cliente de registro permanecen totalmente sin cambios. TreeFree Core se integra directamente en sus líneas Fameccanica, GDM, Zuiko o Curt G. Joa existentes, sin fluff pulp, sin drum forming y con un retooling inferior a 10.000 USD. Cada pañal fabricado hereda el estado ACM-200 ALLOW el mismo día en que se embarca.

Raíles AIO ampliados, ya activos

Junto a AIO-TFX-Rail, GSC ha activado tres nuevos raíles de nodos de servidor para responder a la demanda de los convertidores más allá de los pañales para bebé:

https://AIO-TFX-Rail.com — TreeFree Diaper

https://AIO-HPL-Rail.com — Hygiene MDD Private Label

https://AIO-BPL-Rail.com — Beauty & Personal Care MDD Private Label

https://AIO-BPC-Rail.com — Beauty & Personal Care National Brand

Recursos adicionales:

GTIN activos:

00990832300006 — TreeFree Diaper Open/Tape, 240 unidades

00990832300013 — TreeFree Diaper Pant/Pull-Up, 240 unidades

Con 30 agentes de IA ya activos en Azure y Google Cloud, TreeFree Diaper está operando a verdadera escala agéntica, ha declarado Matthew Keddy, CEO de GreenCore Solutions Corp. El retail de gran consumo se ha convertido en la mayor huella de ERP activa para el comercio agéntico, y nuestro AIO-TFX-Rail está integrado directamente en esa superficie. A los convertidores con líneas de cuidado femenino, toallitas y otras categorías de gran consumo, nos complace anunciarles la ampliación de nuestro servicio de raíles AIO. Con 1,96 millones de llamadas en 30 días y un ratio de 6:1 entre agentes y humanos, el cambio ya está aquí. Estos 30 agentes están en producción real, moviendo contenedores reales a través de sistemas de procurement reales, cada hora de cada día. El human-in-the-loop sigue siendo el eje central de nuestro diseño.

Acerca de GreenCore Solutions Corp.

GreenCore Solutions Corp. (GSC) desarrolla TreeFree Core —un núcleo absorbente para pañales sin fibra de árbol y no lignocelulósico— con AI-Orderability (AIO) integrada, dirigido a convertidores de marca de distribuidor que abastecen al retail de gran consumo. TreeFree Core está testado por SGS Francia, verificado como EUDR NOT_APPLICABLE, y se embarca con AI-Orderability completa mediante AIO-TFX-Rail.

La infraestructura de comercio basado en IA de GSC opera sobre Google Cloud, Microsoft Azure, AWS y la edge de Cloudflare. La compañía atiende redes de convertidores y cadenas de suministro de retail en Europa, Reino Unido, Latinoamérica, México, Estados Unidos y Canadá.

Más información: www.greencoresolutions.com • www.treefreecore.com

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