30 clústeres industriales europeos, principales candidatos para la conversión a calor geotérmico

(Información remitida por la empresa firmante)

- Un nuevo análisis identifica 30 clústeres industriales europeos como los principales candidatos para la conversión a calor geotérmico

El aprovechamiento del calor geotérmico para uso industrial en estas ubicaciones podría suponer un ahorro de más de 850 millones de euros anuales en gasto de combustible, reforzar la seguridad energética en el continente y evitar la emisión de 4,3 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

MADRID, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Project InnerSpace, en colaboración con Future Cleantech Architects (FCA), ha publicado hoy el informe Unlocking Europe's Geothermal Industrial Heat Potential (Liberar el potencial de calor geotérmico industrial en Europa), un análisis pionero que identifica el potencial geotérmico en cada país de la Unión Europea (UE) y destaca 30 clústeres industriales en 11 países europeos que se perfilan como candidatos prioritarios para la transición hacia el uso de calor geotérmico.

En conjunto, estos clústeres podrían desplazar más de 850 millones de euros anuales en gasto de combustible y evitar la emisión de 4,3 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a las emisiones de CO₂ derivadas del consumo de más de nueve millones de barriles de petróleo.

Las 30 oportunidades se encuentran en 11 Estados miembros: Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y España.

Los 30 clústeres identificados constituyen un punto de partida, no el límite de la oportunidad: el análisis también señala un conjunto más amplio de 152 clústeres candidatos que podrían desarrollarse posteriormente, ya que todos los países de la UE cuentan con potencial para el aprovechamiento del calor geotérmico en el ámbito industrial.

El gas natural proporciona aproximadamente la mitad del calor industrial en la UE, y la Unión Europea importa cerca del 90 % del gas que consume. Sin embargo, el subsuelo de los 27 Estados miembros de la UE alberga una cantidad estimada de 18 000 gigavatios térmicos de calor a 100 °C o más; una temperatura suficiente para abastecer una amplia variedad de procesos industriales que requieren calor, tales como la cocción, la deshidratación, la destilación y la esterilización.

La energía geotérmica, a menudo pasada por alto en los debates sobre la descarbonización de la calefacción, podría proporcionar a Europa un suministro de calor fiable, nacional y constante, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de los combustibles importados y la volatilidad de los precios de la energía. El repunte de los precios del gas en el continente en 2022 ilustró la vulnerabilidad de la industria europea ante la volatilidad de los combustibles importados; por ejemplo, la producción en las industrias alemanas de alto consumo energético cayó cerca de un 20 %. Aprovechar más el calor industrial procedente de pozos geotérmicos nacionales podría reducir esa exposición a las fluctuaciones de precios y las interrupciones del suministro, y ayudar a los fabricantes europeos a mantener su competitividad.

A menudo se asocia la energía geotérmica con la electricidad, pero sus aplicaciones para el calor industrial representan una gran oportunidad que pasa desapercibida, señaló Drew Nelson, vicepresidente de Estrategia en Project InnerSpace. Europa posee un enorme potencial en cuanto a calor industrial de origen geotérmico. Aprovecharlo puede fortalecer la seguridad energética y la competitividad industrial de Europa en un momento marcado por los elevados precios de la energía.

El análisis propone las siguientes intervenciones de política para fomentar el aprovechamiento del calor geotérmico en el ámbito industrial:

Identificar y organizar los primeros proyectos: Priorizar la geotermia industrial Agrupar la demanda de calor en clústeres Designar un operador solvente para cada clúster



Reducir el riesgo en las etapas iniciales y facilitar la inversión: Mitigar el riesgo de los primeros pozos Adaptar los mecanismos del Fondo de Innovación (Innovation Fund) a proyectos geotérmicos de nueva generación pioneros en su tipo Hacer que los clústeres de geotermia industrial sean financiables



Crear las condiciones para el escalado de la geotermia: Acelerar la tramitación de permisos y garantizar los derechos geotérmicos Mejorar los datos del subsuelo y reducir el riesgo de sismicidad.



La energía geotérmica de nueva generación tiene un gran potencial, pero en Europa aún se encuentra en las primeras fases de su comercialización. Es precisamente en este punto donde las políticas públicas pueden salvar la brecha entre el laboratorio y el mercado, tal como ocurrió hace décadas con la energía solar y la eólica, señaló la doctora Marlène Siméon, directora de políticas de Future Cleantech Architects.

La próxima Estrategia y Plan de Acción de la UE para la energía geotérmica, junto con la Asociación de Partes Interesadas en la Energía Geotérmica, constituyen un marco idóneo para integrar estas medidas, mediante la identificación de grupos prioritarios para el desarrollo de la energía geotérmica destinada al calor industrial. Los Estados miembros pueden definir el papel que desempeñará la energía geotérmica en el cumplimiento de los objetivos de energía renovable dentro de sus planes nacionales de energía y clima. Estos 30 grupos ofrecen a ambos niveles de gobierno un punto de partida práctico.

Project InnerSpace y Future Cleantech Architects presentarán los hallazgos en un seminario web el 28 de octubre, con intervenciones iniciales de Andris Piebalgs, excomisario europeo de Energía, y Martin Hojsík, vicepresidente del Parlamento Europeo.

El informe se puede encontrar aquí: https://projectinnerspace.org/info/unlocking-europes-geothermal-industrial-heat-potential

Acerca de Project InnerSpace

Project InnerSpace es la principal organización independiente sin fines de lucro dedicada al desarrollo global de la energía geotérmica. Somos una organización centrada en la investigación, con la misión de eliminar los principales obstáculos que impiden el crecimiento y desarrollo exponencial de la energía geotérmica a nivel mundial para el año 2030. Para obtener más información sobre Project InnerSpace, visite www.projectinnerspace.org.

Acerca de Future Cleantech Architects

Future Cleantech Architects es un centro de pensamiento sobre el clima, independiente, sin ánimo de lucro y apartidista, centrado en acelerar la innovación en sectores clave para cerrar la brecha hacia las cero emisiones netas para 2050.

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