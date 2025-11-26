El 30% los edificios en España sufre el Síndrome del Edificio Enfermo; causas, síntomas y soluciones - Murprotec

Madrid, 26 de noviembre de 2025.-

Aproximadamente un 30% los edificios en España presenta indicadores asociados al Síndrome del Edificio Enfermo, un fenómeno reconocido por la Organización Mundial de la Salud y directamente relacionado con la calidad del aire interior, la ventilación insuficiente y la presencia de humedad estructural. Este problema afecta tanto a viviendas como a oficinas, centros educativos o edificios públicos, impactando en el bienestar, la salud y la productividad. En un país en el que se pasa más del 80% tiempo en espacios cerrados, comprender sus causas y abordarlo con soluciones técnicas es fundamental. Desde Murprotec, expertos en patologías de humedad, analizan su origen, cómo identificarlo y cómo prevenirlo.

El Síndrome del Edificio Enfermo describe el conjunto de síntomas que experimentan los ocupantes de un inmueble y que desaparecen al abandonar el espacio. Aunque no es una enfermedad médica, sí supone un problema ambiental que afecta de forma directa al confort y la salud. Su origen suele estar relacionado con la falta de ventilación, la acumulación de contaminantes y el exceso de humedad.

Factores que provocan el Síndrome

Los edificios muy hermetizados o con sistemas de climatización mal mantenidos tienden a presentar una calidad del aire interior deficiente, especialmente cuando se utilizan pinturas, mobiliario o materiales que desprenden compuestos orgánicos volátiles. Las personas expuestas a estos ambientes pueden sufrir irritación ocular, dolor de cabeza, alergias, fatiga o mareos.

Situación del Síndrome del Edificio Enfermo en España

En España, este síndrome ha cobrado relevancia debido a deficiencias en ventilación, aislamiento o control de la humedad, especialmente en edificios anteriores a normativas actuales. Se estima que alrededor del 30% muestra síntomas de mala calidad del aire, un problema más evidente en comunidades con climas húmedos o variaciones térmicas acentuadas.

Además, el aumento del teletrabajo y el tiempo prolongado en interiores ha incrementado la necesidad de espacios saludables. Organismos públicos y empresas especializadas trabajan en sensibilizar sobre la importancia de evaluar la habitabilidad y garantizar entornos interiores saludables.

Causas principales del Síndrome del Edificio Enfermo

Ventilación insuficiente

La ventilación es uno de los factores decisivos en el desarrollo de este síndrome. Cuando el aire no se renueva adecuadamente, aumenta la concentración de CO₂, humedad y contaminantes químicos o biológicos. Los edificios energéticamente eficientes suelen tener un alto grado de hermeticidad, lo que exige sistemas mecánicos de renovación de aire que mantengan el equilibrio entre confort y eficiencia.

Una ventilación insuficiente también favorece la condensación, especialmente en estancias donde se genera vapor de agua. Esa humedad acumulada en superficies frías puede dar lugar a moho, que deteriora el edificio y afecta a personas con alergias o patologías respiratorias.

Calidad del aire y contaminantes

La calidad del aire interior es un elemento clave para el bienestar y la productividad. En espacios mal ventilados, el CO₂ aumenta rápidamente y puede provocar somnolencia o falta de concentración. A esto se suman los compuestos orgánicos volátiles emitidos por pinturas, barnices, adhesivos o mobiliario, capaces de generar molestias y reacciones irritativas.

La humedad relativa superior al 60% crea el entorno ideal para la proliferación de moho y bacterias, mientras que los sistemas de climatización sin mantenimiento pueden convertirse en focos de contaminación interna.

Materiales y diseño de los edificios

En muchos edificios antiguos, la ventilación natural resulta insuficiente y los materiales y estructuras acumulan humedad por capilaridad o filtraciones. Por otro lado, los edificios modernos, diseñados para el ahorro energético, requieren ventilación mecánica controlada para evitar la degradación del aire interior. La instalación de estos sistemas garantiza una renovación continua del aire sin comprometer la eficiencia energética y ayuda a mantener niveles adecuados de humedad, temperatura y salubridad.

Síntomas del Síndrome del Edificio Enfermo

Los síntomas del edificio enfermo se manifiestan directamente en las personas: irritación de ojos y garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, sequedad, fatiga o dificultades de concentración. En quienes padecen asma o alergias, estos efectos pueden intensificarse debido a la presencia de esporas, ácaros o partículas en suspensión.

El rasgo más característico es que estos síntomas disminuyen de forma notable al salir del edificio, evidenciando la relación con la calidad del aire interior.

Cómo prevenir y solucionar el Síndrome del Edificio Enfermo

La prevención del Síndrome del Edificio Enfermo pasa por garantizar una ventilación adecuada, controlar la humedad y elegir materiales de baja emisión en reformas. El mantenimiento periódico de los sistemas de climatización, la limpieza de filtros y la realización de auditorías de calidad del aire son pasos esenciales para mantener entornos saludables.

La empresa Murprotec aplica tratamientos definitivos contra las humedades estructurales y soluciones de renovación del aire que permiten recuperar edificios enfermos y convertirlos en espacios saludables, confortables y seguros para sus ocupantes.

