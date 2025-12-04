La 31ª FASHION SOURCE y la SS26 SHENZHEN ORIGINAL FASHION WEEK concluyeron con éxito

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 4 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- El 21 de noviembre de 2025, FASHION SOURCE y la SHENZHEN ORIGINAL FASHION WEEK concluyeron con éxito en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Shenzhen.

La colaboración de propiedad intelectual, que combina una exposición de abastecimiento y una semana de la moda, invitó a 600 expositores de alto nivel de la industria textil y de la confección, que abarcan marcas de fibra, hilo, tela, accesorios, manufactura, tejido de punto y diseñadores. Además, atrajo más de 45.000 visitas de marcas comerciales, comercio electrónico, fábricas, mayoristas, comerciantes, centros comerciales, tiendas, diseñadores, asociaciones, MCN y KOL. Treinta marcas desfilaron con sus últimos diseños de moda.

El servicio de emparejamiento ayudó a los expositores proveedores a establecer comunicación con marcas como Marisfrolg, Koradior, eifini, SONG OF SONG, MEILLEUR MOMENT, ELLE ACTIVE, ELLASSAY, NAERSI, 3COLOUR, Unica, EXCEPTION, NAERSILING, NEXY.CO, AUM, PEACEBIRD, MY TENO, SEIFINI, KSSS, ZHUCHONGYUN, Krizia, ibudu, LEISURE, JEANSWEST, Tonlion, MT, CADIDL, MAXRIENY, EACHWAY, AM, ou., BBLLUUEE, EITI, EIN y más. El servicio recibió comentarios positivos de proveedores y marcas.

Los foros profesionales de esta feria sirvieron como motor de reflexión, reuniendo con éxito a más de 87 líderes del sector para dialogar en profundidad sobre tendencias de moda, productos de moda con patrimonio cultural inmaterial, canales de comercio electrónico, aplicaciones de inteligencia artificial para la moda, soluciones y desarrollo sostenibles, y deportes y estilo de vida. Juntos exploraron el futuro de la industria con perspectivas progresistas.

Tres cumbres importantes se centraron en temas distintos:

La Cumbre de la Cadena de Suministro de Ropa de China , bajo el lema "Echo Universe", abogó por la construcción de un nuevo paradigma de coexistencia de marcas.

La Cumbre de Innovación y Desarrollo Sostenible de la Industria de la Moda de Asia se centró en "Calibración de Problemas y Construcción de Ciclos Cerrados", impulsando la transformación circular de la industria de la moda asiática.

La Conferencia sobre la Aplicación de la Inteligencia Artificial, bajo el lema "Textiles Inteligentes: Una Nueva Era ", analizó la implementación práctica de la IA en toda la cadena de suministro.

Estas tres dimensiones se unieron para trazar un camino colaborativo para la industria textil china hacia la innovación inteligente, la evolución sostenible y la integración global.

La 32ª edición de FASHIONSOURCE y la SHENZHEN ORIGINAL FASHION WEEK Otoño/Invierno 2026 se han programado oficialmente del 15 al 17 de abril de 2026 y seguirán celebrándose en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Shenzhen. En el futuro, la industria se centrará en áreas específicas como la innovación colaborativa en la cadena de suministro, la profunda integración de la colaboración entre la industria, el mundo académico y la investigación, y la expansión de los canales de comercio electrónico transfronterizos. Mediante medidas prácticas, impulsará continuamente la transformación y la modernización, impulsando de forma duradera la industria de la moda china.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-31-fashion-source-y-la-ss26-shenzhen-original-fashion-week-concluyeron-con-exito-302633215.html