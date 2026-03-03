(Información remitida por la empresa firmante)

- 360° Mobility Mega Shows 2026 destaca el liderazgo estratégico de Taiwán en energía, inteligencia e integración de ecosistemas

TAIPEI, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la industria global de la movilidad avanza hacia la electrificación y la transformación inteligente, Taiwán se perfila como una fuerza clave que define la próxima era del transporte. Con capacidades líderes mundiales en semiconductores, electrónica automotriz e integración de las TIC, Taiwán continúa impulsando la innovación en toda la cadena de valor de la movilidad global.

El Consejo de Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA) organizará la edición 2026 de los Mega Shows de Movilidad 360° del 14 al 17 de abril en el Centro de Exposiciones Taipei Nangang, Pabellón 1 (TaiNEX 1). Integrando Taipei AMPA, E-Mobility Taiwan y Autotronics Taipei, la exposición ofrece una plataforma unificada estructurada en torno a tres pilares estratégicos: Green Mobility, Next Mobility y Connected Mobility.

Green Mobility se centra en la electrificación del transporte y los sistemas energéticos avanzados. Las principales exposiciones incluyen sistemas de propulsión para vehículos eléctricos, infraestructura de carga, integración de almacenamiento de energía y tecnologías de prueba de baterías. Empresas líderes como FUKUTA, EVALUE, ZEROVA Technologies y CHROMA demuestran la experiencia de Taiwán en sistemas de propulsión eléctrica y soluciones de validación de energía inteligente, lo que refuerza la transición del sector hacia la movilidad baja en carbono.

Next Mobility se centra en la digitalización de vehículos y la innovación impulsada por IA. La feria presenta electrónica automotriz, sistemas integrados, telemática y tecnologías de cabina inteligente que reflejan la evolución hacia vehículos definidos por software. Líderes del sector, como Foxconn, Advantech, TARC, CHIMEI MOTOR y MiTAC, presentan soluciones integradas que mejoran la seguridad, la conectividad y la eficiencia operativa en plataformas de movilidad de próxima generación.

Connected Mobility subraya la profundidad de la fabricación de Taiwán y su capacidad de integración en el ecosistema. Abarcando componentes automotrices, sistemas de iluminación, soluciones de posventa e integración de sistemas, expositores como NHC, SONAR, EAGLE EYES, Wolf's Head y MING MING demuestran cómo la excelencia en la fabricación tradicional converge con las tecnologías de movilidad eléctrica e inteligente. Este enfoque basado en el ecosistema posiciona a Taiwán como un centro estratégico que conecta a proveedores globales, innovadores tecnológicos y socios OEM.

Más allá de la sala de exposiciones, el programa de 2026 incluye el Foro de Movilidad 360°, reuniones individuales de compras seleccionadas y la Serie de Logros ESG, diseñada para fomentar el diálogo de alto nivel, la colaboración estratégica y el avance sostenible de la industria.

Se invita a los profesionales del sector y a los medios de comunicación internacionales a experimentar el futuro de la movilidad bajo el lema de 2026: "Empower Every Move". La preinscripción en línea ya está abierta en http://www.taipeiampa.com.tw/en/

