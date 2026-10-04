39.932,84 € de deuda quedan atrás para un vecino de Vigo (Pontevedra, Galicia) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Vigo, 04 de octubre de 2026.- Una avería inesperada, los retrasos salariales y un negocio que no prosperó terminaron por romper su estabilidad económica

39.932,84 euros es la cantidad que ha logrado dejar atrás un vecino de Vigo (Pontevedra, Galicia) después de atravesar varias dificultades económicas consecutivas. Repara tu Deuda Abogados, despacho de referencia en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha gestionado el procedimiento que le ha permitido liberarse de una deuda que ya no podía asumir.

De una avería inesperada a unos ingresos que dejaron de llegar con regularidad

Los abogados de Repara tu Deuda describen el inicio de sus problemas económicos: “adquirió un vehículo que posteriormente sufrió una avería de carácter grave”. Como necesitaba el coche para sus desplazamientos diarios y no disponía de liquidez para afrontar el elevado coste de la reparación, tuvo que solicitar un préstamo.

La situación se complicó después en la empresa familiar donde trabajaba. Según explican los letrados, comenzaron a producirse retrasos continuados en el pago de su

salario mientras seguía afrontando gastos fijos relacionados con el mantenimiento de su hijo y de la madre del menor. Sin unos ingresos regulares, mantener el equilibrio económico resultaba cada vez más difícil.

Buscando una salida, decidió iniciar una actividad por cuenta propia como autónomo e invirtió sus escasos recursos en el proyecto. Sin embargo, “el negocio finalmente no obtuvo los resultados esperados”, señalan desde el despacho. Este nuevo contratiempo agravó su situación financiera hasta impedirle atender las obligaciones económicas que había contraído.

Una ley con requisistos para quienes neceistan una segunda oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad está dirigida a particulares y autónomos en situación de insolvencia que cumplen las condiciones establecidas legalmente. Por este motivo, Repara tu Deuda Abogados realiza previamente un análisis gratuito con cada potencial cliente para determinar si puede acogerse al mecanismo y evitar que invierta tiempo y dinero si su situación no resulta viable.

En líneas generales, es necesario encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia, actuar de buena fe y no haber sido condenado por determinados delitos de orden socioeconómico durante los diez últimos años.

Los perfiles son muy diversos: desde autónomos cuyos negocios no dieron los resultados esperados hasta personas afectadas por circunstancias laborales adversas, divorcios, engaños o compromisos económicos asumidos para ayudar a familiares.

Experiencias que ponen voz al proceso de volver a empezar

Las opiniones recibidas por Repara tu Deuda reflejan situaciones muy diferentes, aunque muchas coinciden en destacar el acompañamiento de los profesionales, la paciencia necesaria durante el procedimiento y el alivio experimentado al alcanzar la cancelación de las deudas. Son testimonios de personas que acudieron al despacho tras atravesar dificultades económicas y que valoran haber encontrado una vía para dejar atrás esa etapa.

En Vigo, este nuevo caso de éxito muestra cómo varios contratiempos consecutivos pueden terminar haciendo insostenible una economía que trataba de mantenerse a flote. La Ley de Segunda Oportunidad ha permitido cerrar ese recorrido y abrir una etapa diferente. Porque volver a empezar también significa recuperar la posibilidad de hacer planes sin que las deudas marquen cada decisión.



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