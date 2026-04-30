3AW arranca su plan de crecimiento inorgánico en España con la integración de Intro Ibérica - 3AW

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de abril de 2026.-

3AW, consultora global de comunicación estratégica listada en el INC-500 y con presencia en 24 países, ha anunciado la integración de Intro Ibérica, una firma con más de 35 años de trayectoria, en 3AW España. Desde hoy, tanto el equipo como los clientes de Intro Ibérica se incorporarán plenamente a las operaciones de la sede española manteniendo sus roles y relaciones con clientes y aumentando el alcance y calidad de sus servicios.

Todo forma parte de un ambicioso plan de crecimiento inorgánico cuyo objetivo es consolidar a 3AW España como referente dentro de 3AW Network (red de agencias gracias a la cual cubren la totalidad del continente europeo, América, Oriente Medio, India, Asia Pacífico y el norte de África) y del sector de las agencias independientes en el país. La operación, que contó con el asesoramiento legal de Ontier, reforzará el alcance internacional de 3AW España.

Miguel Ángel Rodríguez Caveda, CEO Global de 3AW, explica que "esta integración forma parte de nuestra visión de desarrollo sostenible a largo plazo para liderar el ecosistema de las agencias independientes en España. La incorporación de Intro Ibérica no solo nos permite ampliar nuestra cartera de clientes y sumar capacidades y talento que nos faciliten afrontar la transformación que está viviendo el sector en este país, sino que también es el primer paso en este nuevo camino que emprendemos con gran ilusión y responsabilidad para que España tenga un peso relevante dentro de 3AW Network".

Clotilde Betermier, CEO de Intro Ibérica, destaca que "estamos entusiasmados de entrar a formar parte de 3AW, una agencia con la que compartimos valores fundamentales y una visión de futuro común. Estamos convencidos de que en 3AW seremos más fuertes y podremos ofrecer a nuestros clientes más recursos, equipos más especializados y una perspectiva más global".

Una operación que marca un antes y un después para 3AW

La visión de la compañía es clara: crecer de forma rentable y sostenida y consolidar la posición de 3AW en el mercado de las consultoras independientes de España, aprovechando las economías de escala y la generación de sinergias. Para ello, la empresa tiene en su hoja de ruta continuar creciendo de forma inorgánica en el país a través de una estrategia definida a cinco años vista, con el objetivo de integrar una media de dos agencias al año hasta 2030.

En el ejercicio 2025, 3AW España creció en torno a un 20%, con una facturación de 2 millones de euros. En 2026, la compañía prevé superar ampliamente los 3 millones, sin contabilizar las integraciones que puedan anunciarse a lo largo del año.

Crecer sin perder el foco

La misión de 3AW es acompañar a las marcas en un contexto de cambio acelerado, marcado por la inteligencia artificial, la automatización y una digitalización cada vez más intensa, aportando aquello que no se puede automatizar: criterio, experiencia y conocimiento profundo del entorno para que cada acción tenga sentido estratégico para sus clientes.

“Lo que buscamos es crear mayor valor para nuestros clientes, no solo un crecimiento en volumen de ventas y rentabilidad. Trabajamos desde la gestión rigurosa de la reputación, entendiendo que la credibilidad se construye con tiempo, consistencia y relaciones humanas sólidas. En una era de mensajes abundantes y atención limitada, ayudamos a las marcas a comunicar con precisión, sostener su posicionamiento y generar un impacto que perdure”, recalca Alejandra Jauregui, directora de 3AW España.

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