(Información remitida por la empresa firmante)

-3DGS se convierte en el nuevo estándar para la producción de medios en IBC 2026: XGRIDS lidera la transición de la innovación a los flujos de trabajo reales

ÁMSTERDAM, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la feria IBC 2026 en el RAI de Ámsterdam, XGRIDS, empresa especializada en inteligencia espacial, muestra cómo los equipos de producción integran ubicaciones fotorrealistas en entornos de producción virtual y retransmisiones en directo. Profesionales de los sectores de los medios y la tecnología audiovisual de Europa y Norteamérica están trasladando escaneos de emplazamientos reales a Unreal Engine mediante la técnica de 3D Gaussian Splatting.

De la realidad capturada a la producción en vivo

En el ámbito de los medios y la producción virtual, transformar ubicaciones físicas en entornos digitales ha requerido tradicionalmente una reconstrucción laboriosa. XGRIDS agiliza este proceso mediante escáneres espaciales como el Lixel K2 y cámaras espaciales como la PortalCam, los cuales capturan detalles espaciales e información visual para su procesamiento local en Lixel CyberColor (LCC). Los entornos 3DGS resultantes pueden integrarse en Unreal Engine a través del plugin XGRIDS LCC para UE, estableciendo así un flujo de trabajo eficiente desde las ubicaciones físicas hasta la producción digital.

Durante la sesión de IBC, CM Fey, gerente de producto de XGRIDS, demostró cómo este flujo de trabajo puede integrarse en procesos de producción reales, llevando un entorno capturado más allá de la simple reconstrucción hacia aplicaciones creativas. Una vez incorporada al entorno de producción, una escena 3DGS fotorrealista y navegable puede servir de base para la composición de la escena, el bloqueo de cámara, así como para proyectos de XR e ICVFX. En lugar de considerar la captura espacial como una etapa de visualización aislada, este flujo de trabajo transforma una ubicación física en un activo de producción digital que puede reutilizarse y adaptarse a diversas necesidades creativas.

El flujo de trabajo también es compatible con las principales plataformas de producción, incluidas Pixotope, Aximmetry, Disguise y nDisplay. Al día siguiente, el cineasta y supervisor de efectos visuales (VFX) Amir Ovadia Steklov presentó "3DGS in Film Production", donde mostró cómo capturó el set de rodaje de una nave espacial con PortalCam e integró el entorno 3DGS resultante en un flujo de trabajo de efectos visuales cinematográficos.

Un flujo de trabajo de 3DGS ya en funcionamiento

Este enfoque ya se está aplicando en los sectores de medios y entretenimiento. PortalCam ganó en cuatro categorías en los premios "Product of the Year" de NAB Show 2026, mientras que la cadena surcoreana SBS integró 3DGS y XR en sus noticias en directo mediante el plugin LCC para Unreal Engine y Pixotope. Por su parte, XGRIDS presentó LCC Scan, una herramienta que permite crear 3DGS localmente en el propio iPhone para capturar personas, objetos y espacios como contenido 3D interactivo.

A medida que la captura espacial se vuelve más accesible, los entornos del mundo real pueden trasladarse con mayor facilidad desde los sitios físicos a los flujos de trabajo digitales. XGRIDS contribuye a tender un puente entre los mundos físico y digital, abriendo nuevas posibilidades para la captura, representación y uso de la realidad.

Nicole Nianmedia@xgrids.com

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