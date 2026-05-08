3digits se une al programa GIGA MEET EPS de la UIB para impulsar el talento tecnológico en Baleares - 3digits

(Información remitida por la empresa firmante)

Baleares, 08 de mayo 2026.- 3digits se ha unido al programa GIGA MEET EPS de la Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), una iniciativa estratégica orientada a fomentar las vocaciones STEM, detectar talento de forma temprana y reforzar la conexión entre la universidad y el ecosistema empresarial tecnológico de Baleares.

Esta nueva etapa es el resultado de una trayectoria de colaboración iniciada en 2021, cuando 3digits comenzó a participar en el programa MEET EPS, ampliada en 2023 con el paso a la modalidad MEGA MEET EPS, y que evoluciona ahora hacia el máximo nivel, GIGA MEET EPS, consolidando un modelo de cooperación universidad empresa cada vez más ambicioso y con mayor impacto.

La participación de 3digits en el programa GIGA MEET EPS refuerza su compromiso con la formación de calidad, la transferencia de conocimiento y el desarrollo del talento local. A través de este programa, la compañía contribuye activamente al impulso de actividades educativas, competiciones tecnológicas, olimpiadas científicas y proyectos orientados a despertar el interés por las matemáticas, la ingeniería y la tecnología entre los estudiantes de las Islas Baleares.

Impacto directo en la formación, la excelencia y la empleabilidad

Asimismo, esta colaboración da continuidad a iniciativas propias como los Premios 3digits, que reconocen la excelencia académica de los estudiantes del Grado en Ingeniería Informática de la UIB y facilitan oportunidades reales de crecimiento formativo y profesional. Estos premios se han consolidado como una de las acciones más representativas del compromiso de la compañía con el talento emergente y la empleabilidad.

En el acto institucional de reconocimiento celebrado en la UIB, se ha puesto en valor la implicación de las empresas participantes en las distintas modalidades del programa MEET EPS y su contribución al fortalecimiento del sistema universitario. Para 3digits, formar parte de este programa supone asumir un papel activo en la construcción del futuro del sector tecnológico en Baleares, aportando la visión empresarial y la experiencia de una compañía con una sólida trayectoria en el ámbito TIC.

En 3digits creemos firmemente que el desarrollo del talento tecnológico empieza mucho antes de la incorporación al mercado laboral. Unirnos al programa GIGA MEET EPS nos permite acompañar a los estudiantes en ese camino y acercarles a las profesiones que se van a encontrar cuando se incorporen al mercado laboral. Asimismo, reforzamos el vínculo entre la universidad y la realidad del sector TICC, afirma Xavi Pérez, CEO de 3digits.

Invertir en educación, reconocer la excelencia y colaborar estrechamente con la UIB es clave para construir un ecosistema tecnológico sólido y competitivo en Baleares.

Compromiso con el talento y el futuro del sector tecnológico

Además de su implicación en las actividades del programa, 3digits participa en los espacios de diálogo y colaboración con la EPS, aportando su visión sobre la evolución del sector tecnológico, las competencias más demandadas y la importancia de una formación alineada con los retos reales del mercado. Esta colaboración contribuye a impulsar el desarrollo profesional de los futuros ingenieros e ingenieras y a fortalecer el tejido empresarial local.

La relación entre 3digits y la Universitat de les Illes Balears va más allá del ámbito institucional. Parte del equipo directivo y técnico de la compañía se ha formado en la UIB, lo que refuerza el vínculo con una universidad que ha sido y sigue siendo clave en el desarrollo del talento tecnológico del archipiélago.

Con su incorporación al programa GIGA MEET EPS, 3digits reafirma su apuesta estratégica por la educación, la innovación y la colaboración universidad empresa como pilares fundamentales para impulsar el futuro del sector tecnológico en Baleares.



Emisor: 3digits

Contacto: 3digits

Número de contacto: +34 971 439 988