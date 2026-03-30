3F's Holding S.A. anuncia sus cuentas anuales consolidadas para el ejercicio fiscal 2024/2025

(Información remitida por la empresa firmante)

LUXEMBURGO, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- 3F's Holding S.A. ha aprobado los estados financieros consolidados del ejercicio fiscal 2024/2025, finalizado el 31 de agosto de 2025. El 24 de febrero de 2025, 3F's Holding S.A. (3F's Group) se convirtió en la sociedad matriz del Grupo Ferrero y del Grupo CTH Invest. Con esta operación, ambas compañías pasaron a integrarse en una única estructura, propiedad íntegra de don Giovanni Ferrero.

Resultados financieros para el año contable 2024/2025

El Grupo 3F's registró un sólido desempeño y cerró el ejercicio con unos ingresos consolidados de 22 .300 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,3 % respecto al año anterior. El EBITDA alcanzó los 3 .200 millones de euros, un 11,2 % más que el ejercicio previo. A 31 de agosto de 2025, el Grupo 3F's contaba con 62 797 empleados en todo el mundo y gestionaba activos consolidados por un total de 27. 400 millones de euros, incluyendo 64 plantas de producción a escala global.

A lo largo del ejercicio, los ingresos consolidados reflejaron la fortaleza de una cartera de productos de alimentación dulce envasada equilibrada y diversificada, que va más allá del chocolate e incluye galletas, productos de panadería, artículos de confitería, helados y aperitivos.

Nos anima el fuerte dinamismo que observamos en nuestros negocios. Nuestro crecimiento refleja un destacado desempeño orgánico tanto en el Grupo Ferrero como en el Grupo CTH Invest, impulsado por la innovación constante en nuestras marcas icónicas, complementada con adquisiciones estratégicas selectivas, declaró don Giovanni Ferrero, presidente de 3F's Holding S.A.

La innovación impulsa el crecimiento en mercados y categorías

Don Lapo Civiletti, CEO del Grupo Ferrero, afirmó: Seguimos llevando alegría a generaciones de todo el mundo a través de nuestras marcas icónicas y, en este año en el que celebramos 80 años de legado, nuestro compromiso es más firme que nunca. Nuestra estrategia de crecimiento continúa dando resultados. Este avance refleja nuestra confianza en el futuro y nuestra capacidad para invertir con una visión a largo plazo que respalde un crecimiento sostenible.

El Grupo Ferrero aceleró su expansión impulsando la innovación en sus productos icónicos y entrando en nuevas categorías:

Se integró Nutella en la categoría de productos congelados de panadería con lanzamientos como Nutella Crêpe y Nutella Donut. Asimismo, se profundizó en la innovación con la incorporación de Nutella Plant-Based durante el ejercicio fiscal y, más recientemente, Nutella Peanut.

Del mismo modo, respondimos a las cambiantes preferencias de los consumidores con el lanzamiento de Tic Tac Two, una nueva gama sin azúcar y de doble sabor.

Por otra parte, Wells Enterprises, compañía perteneciente al Grupo Ferrero, incorporó tres marcas de confitería emblemáticas en Norteamérica —Butterfinger, BabyRuth y 100 Grand— a su oferta de barras de helado, brindando a los consumidores nuevos formatos y experiencias.

Don Guido Giannotta, director del Grupo CTH Invest, señaló: Nuestro excelente rendimiento es reflejo de la fortaleza que aporta contar con una cartera de productos diversificada, así como de nuestra capacidad para crecer en distintas categorías y geografías. Hemos consolidado nuestro liderazgo en confitería y galletas prémium, ampliado nuestro portafolio y reforzado nuestra presencia en mercados clave, al tiempo que mantenemos una inversión constante y demostramos la resiliencia y competitividad del Grupo CTH.

El Grupo CTH Invest sitúa la innovación en el centro de su crecimiento

Ferrara reforzó su cartera de innovación con los nuevos formatos NERDS Gummy Clusters y las variedades liofilizadas de SweeTARTS, Lemonhead y Spree.

Asimismo, Fox's Burton's Company amplió su gama con el lanzamiento de Maryland S'wich, la única galleta sándwich con pepitas de chocolate, e incorporó Rocky Stack'd, la primera barra tipo sándwich de la marca.

Por su parte, Délichoc, de la Fine Biscuits Company, alcanzó un hito con el relanzamiento de la marca y puso el foco en su cartera de innovación, orientada a reforzar su impacto especialmente entre el público más joven.

Adquisiciones estratégicas que amplían una cartera de marcas icónicas

Durante el ejercicio 2024/2025, el Grupo Ferrero completó la adquisición de Power Crunch en Estados Unidos el 31 de enero de 2025, mientras que el Grupo CTH Invest cerró la compra de Nonni's Bakery en ese mismo país el 1 de octubre de 2024.

Tras el cierre del ejercicio fiscal, el Grupo Ferrero concluyó la adquisición de WK Kellogg Co. el 26 de septiembre de 2025, y firmó un acuerdo para adquirir Bold Snacks, una empresa brasileña líder en snacks proteicos premium, el 17 de marzo de 2026, mientras que el Grupo CTH Invest finalizó la adquisición del Grupo CPK en Francia el 31 de octubre de 2025.

Acerca de 3F's Holding S.A.

3F's Holding S.A. (3F's Group) es la sociedad matriz del Grupo Ferrero y del Grupo CTH Invest. A través de estos grupos operativos, el Grupo Ferrero y las compañías afiliadas propiedad del Grupo CTH Invest —entre ellas Ferrara, Nonni's Bakery, Fox's Burton's Company y la Fine Biscuits Company— ofrecen una cartera diferenciada que abarca productos de chocolate y confitería, galletas y panadería, helados, cereales y snacks.

Su portafolio incluye marcas icónicas como Nutella, Kinder, Tic Tac y Ferrero Rocher, junto con Butterfinger, Power Crunch, Halo Top, Blue Bunny, Kellogg's Froot Loops, Kellogg's Special K, Kellogg's Raisin Bran, NERDS, Jelly Belly, Maryland, Jammie Dodgers, Delacre, Kjeldsens, Michel et Augustin, Nonni's Bakery y Carambar, entre otras.

Con presencia en más de 170 países, el Grupo Ferrero y el Grupo CTH Invest cuentan con más de 65 000 empleados en todo el mundo.

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