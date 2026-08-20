Un 44% de los ciudadanos evidencia una capacidad crediticia muy limitada

Credit Builder - Fintonic

(Información remitida por la empresa firmante)

Un análisis elaborado por Fintonic revela cómo es el perfil crediticio en España y qué factores determinan el acceso a la financiación. Los datos indican que País Vasco, Madrid y Navarra son las regiones que registran un mayor porcentaje de perfiles con una elevada solvencia financiera, mientras que la población con menor capacidad crediticia tiene más presencia en Canarias. Con el fin de que los ciudadanos mejoren su perfil financiero, Fintonic ha desarrollado Credit Builder

Madrid, 20 de agosto de 2026.- En España, el porcentaje de ciudadanos con una elevada solvencia financiera se reduce al 23 %, mientras que hasta un 44 % evidencia una capacidad crediticia muy limitada. En un contexto de fuerte crecimiento de los préstamos al consumo, esta situación no solo condiciona las posibilidades de acceder a financiación de una parte importante de la población, sino también el tipo de interés, el importe concedido o incluso el número de entidades dispuestas a aprobar una solicitud.



Esta es una de las de las principales conclusiones de un análisis elaborado por Fintonic a partir de los datos agregados de 450.000 usuarios que, por primera vez, define cuál es el perfil crediticio de los ciudadanos, qué características comparten quienes disponen de una mayor capacidad financiera y cuáles son los hábitos que más influyen en su configuración.



Para realizar este análisis, Fintonic ha tomado como referencia el FinScore, el índice de perfil crediticio desarrollado por la compañía y que desde el año 2017 valora a cada usuario en una escala de 0 a 900 puntos teniendo en cuenta más de 360 variables (historial de deuda, pagos, saldo, ingresos…). Este indicador define la solvencia económica de una persona, teniendo en cuenta que el segmento de mayor riesgo se encuentra por debajo de los 450 puntos y los perfiles con más potencial parten de 810 puntos.



Características de los distintos perfiles de crédito

El análisis de Fintonic dibuja el perfil medio de los usuarios con un FinScore superior a 810 puntos: hombre, entre 26 y 35 años, joven profesional e ingresos mensuales en torno a 2.100 euros. Además, se caracteriza por no acumular mucha responsabilidad financiera y una reducida tasa de riesgo: baja incidencia de descubiertos en cuenta (0,09 %), deudas impagadas (0,01 %) y devoluciones de recibos (0,21 %); así como una gestión equilibrada de sus productos financieros y poca exposición a situaciones que afectan negativamente a su capacidad crediticia.



En el extremo opuesto, los usuarios con un FinScore inferior a 450 puntos muestran un perfil más inestable desde el punto de vista financiero. En este caso, la capacidad crediticia femenina es ligeramente inferior (46 % de las mujeres frente a un 42 % de los hombres). El segmento de edad que más lo acusa es el que se encuentra entre los 18 y 25 años. Los ingresos reducidos son frecuentes, en el entorno de los 1.300 euros mensuales, y es habitual que acudan a soluciones financieras "subprime", reflejando una presencia relevante de descubiertos en cuenta (10 %), embargos (7,7 %), devoluciones de recibos (5,3 %) y deudas impagadas (3,6 %).



Entre ambos —entre 450 y 810 puntos—, se encuentra un grupo heterogéneo de perfiles intermedios que correspondería a aproximadamente el 33 % de la población. Este grupo se caracteriza por un nivel de ingresos moderado (con una mediana de 1.458 euros mensuales), baja incidencia de descubiertos en cuenta (0,45 %) y de las devoluciones de recibos (0,47 %).



Diferencias entre regiones

El análisis también identifica diferencias significativas entre territorios. Así, País Vasco (606 puntos) encabeza el ranking de comunidades autónomas con mejor perfil crediticio medio, seguido de la Comunidad de Madrid (595 puntos) y Navarra (558 puntos). Esas regiones tienen en común mayores ingresos medios, superando ampliamente los 2.000 euros mensuales. Esto se traduce, a su vez, en menores tasas de perfiles financieramente limitados (un 35,6 % en País Vasco y un 36,3 % en Madrid, frente al promedio nacional (44 %).



Por otro lado, las comunidades donde la población cuenta con un FinScore medio más ajustado son Canarias (con una media de 480 puntos), Andalucía (520 puntos) y Extremadura (524 puntos). Se da la circunstancia de que en estas zonas geográficas coinciden los niveles de ingresos medios mensuales más bajos de España (con Canarias a la cabeza registrando 1.541 euros de media, seguida de Extremadura con 1.674 euros y Andalucía con 1.683 euros). Asimismo, en estos territorios se observa una mayor vulnerabilidad financiera reflejada en tasas superiores de descubiertos en cuenta (por encima de la media del 5,2 %) y devoluciones de recibos (que superan el 3 % en Canarias y Extremadura, frente al entorno del 2 % en las regiones más solventes).



Factores que más influyen en la configuración del perfil de crédito

Tras 12 años acompañando a más de dos millones de usuarios en la gestión de sus finanzas personales y a través de su plataforma multientidad de préstamos al consumo, Fintonic ha identificado los principales factores que pueden contribuir a mejorar el FinScore de una persona y, con ello, reforzar su solvencia crediticia. El FinScore prioriza de manera clara la salud del comportamiento financiero por encima del volumen de ingresos: la regularidad de la renta mensual o tener unos ingresos elevados apenas representa el 3 % de la nota final, mientras que los hábitos de pago, endeudamiento y liquidez determinan el 91 % restante.



"Entre los elementos con mayor impacto positivo para alcanzar la excelencia financiera destacan mantener un historial crediticio completamente limpio de incidencias, la ausencia de descubiertos y el control estricto del endeudamiento, factores que ponderan con hasta un 30 % de peso individual en la nota final", asegura Eneko Fonseca, CEO de Fintonic. Asimismo, el análisis de Fintonic constata que recurrir a soluciones de financiación rápidas lastra drásticamente la solvencia.



Con el objetivo de ayudar a los usuarios a actuar sobre esos factores y mejorar progresivamente su capacidad crediticia, Fintonic ha desarrollado Credit Builder, una nueva funcionalidad integrada en su aplicación que permite comprender qué decisiones financieras afectan al FinScore y qué acciones pueden ayudar a fortalecer el perfil crediticio.



Esta innovadora herramienta es gratuita y única en el mercado, y se integra de forma nativa en la aplicación de Fintonic. Utiliza inteligencia artificial generativa para analizar el desempeño económico de los usuarios, convierte esa información en recomendaciones prácticas y personalizadas para que puedan mejorar progresivamente su posición financiera y ofrece una comparativa anonimizada con perfiles sociodemográficos afines.

Contacto

Emisor: Fintonic

Nombre contacto: Elena Martínez

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