El 44,5% de los jóvenes cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años

(Información remitida por la empresa firmante)

- La generación Z se muestra pesimista con su futuro laboral. Además, el 30,65% piensa que la situación será igual y solo el 25,10% opina que el empleo irá a mejor, según se desprende del ‘X Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’

- “La opinión de los jóvenes responde a lo que están viendo ahora mismo: mayor inestabilidad y un deterioro en las condiciones laborales. La sensación que tienen es que la

- 9 de cada 10 jóvenes considera que la inteligencia artificial cambiará el mundo tal y como lo conocemos y el 78,3% cree que la IA tendrá un impacto directo negativo sobre el empleo y quitará puestos de trabajo

- El 68,5% de los estudiantes preuniversitarios cree estar mejor preparados que sus padres y el 79,6% opina que podrán tener un trabajo mejor que el de sus progenitores

- Respecto a la actividad profesional que les gustaría ejercer en un futuro, el 36,1% de los jóvenes quiere emprender o trabajar como autónomo, siendo el dato más alto en los últimos seis años

Madrid, 25 de febrero de 2025.- Los jóvenes preuniversitarios españoles se muestran pesimistas con el futuro laboral, ya que el 44,3% cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años, según se desprende del ‘X Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’, sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, realizado por ABANCA, ESIC University, Herbalife y Praxis MMT.

En este sentido, el 30,6% piensa que la situación será igual y solo el 25,1% opina que el empleo irá a mejor. “La opinión de los jóvenes responde a lo que perciben ahora mismo: mayor inestabilidad y un deterioro en las condiciones laborales. La sensación que tienen es que la situación económica y laboral va a ir a peor”, analiza Nuño Nogués, director del ‘X Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’.

Las mujeres (46,4%) se muestran más pesimistas que los hombres (42,1%) sobre la situación del empleo. Y en cuanto a las comunidades autónomas, los más pesimistas con su futuro laboral son los de Islas Baleares (50,4%), Canarias (49%) y Navarra (49,3%); mientras que los más optimistas son los de Comunidad Valenciana (28,3%), Aragón (28%) y Extremadura (27,9%), que creen que la situación irá mejor.

Además, la percepción de los jóvenes sobre la situación del empleo a cinco años ha empeorado en siete puntos respecto a los resultados arrojados en el mismo informe del pasado año, cuando solo el 37% de ellos pensaba que la situación laboral iría a peor.

Aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 65,7% de los jóvenes confían que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. “Curiosamente, esta percepción no coincide con la opinión sobre la situación general del empleo, de lo que podemos concluir que los jóvenes confían en sí mismos”, señala Nuño Nogués. Entre los factores que consideran más importantes a la hora de encontrar empleo, el 57,5% destaca el interés y las ganas de trabajar, seguido de tener un buen nivel de idiomas (47,5%), los conocimientos (46,1%) y la experiencia (45,9%).

El papel de la IA para los jóvenes

Según los resultados de este informe, realizado a preuniversitarios que cursan 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y los ciclos básico, medio y superior de Formación Profesional, 9 de cada 10 jóvenes considera que la inteligencia artificial cambiará el mundo tal y como lo conocemos. Además, casi 8 de cada 10 (78,3%) cree que la IA tendrá un impacto directo negativo sobre el empleo y quitará puestos de trabajo.

Ante el elevado porcentaje de jóvenes que utilizan la IA para hacer los trabajos, los expertos alertan de los peligros que entraña el uso de herramientas de inteligencia artificial entre los jóvenes. “Al usar la IA corren el riesgo de convertirse en meros “copistas” que reflejan lo que les dice la IA, perdiendo la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de esforzarse y probablemente la asimilación de conceptos. No me fijo en lo que copio, no busco en diferentes fuentes ni comparo, no genero una opinión propia, simplemente pongo lo que dice la IA, que doy por hecho que debe ser correcto”, explica el director del ‘X Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’.

Sobre la relación de los jóvenes con la IA, prácticamente la mitad (49,7%) emplea la inteligencia artificial para hacer trabajos; al 20,4% le interesa, pero no la utiliza porque no conoce bien en qué consiste; el 16,3% manifiesta que no le interesa lo relacionado con la inteligencia artificial, y el 13,7% la usa solo como un juego.

Jóvenes vs. padres y profesores

El 68,5% de los jóvenes cree estar mejor preparados que sus padres. Este dato supone un cambio de tendencia con respecto al año pasado, cuando el 60,1% tenía la percepción de estar más preparados que sus progenitores, siendo la brecha generacional cada vez mayor. “En general, se puede decir que el nivel de estudios de los jóvenes es superior al de sus padres por diferentes factores: la educación obligatoria se ha extendido a los dieciséis años, existe una mayor oferta educativa, más oportunidades formativas, y por tanto en este sentido sí que probablemente hay más preparación”, analiza Nuño Nogués.

En lo referente a los conocimientos concretos de los jóvenes comparado con el de sus progenitores “existen una serie de competencias en las que están mejor preparados como puede ser en cuestiones digitales, audiovisuales o de comunicación. Sin embargo, cabe subrayar que, pese a su mayor nivel de estudios y mejor preparación en ciertas áreas, hay otras en las que están objetivamente peor preparados como la comprensión lectora, matemáticas, gramática o conocimientos culturales”, añade el director del informe.

Además, los jóvenes se muestran optimistas con respecto a la calidad del empleo que conseguirán, pues el 79,6% opina que podrán tener un trabajo mejor que el de sus padres. “Esta sensación responde principalmente a que creen estar mejor preparados que sus padres y en menor medida a que el tipo de trabajo que realizarán será más “sofisticado”. De hecho, dado el porcentaje de jóvenes que quiere emprender, parece que están bastante convencidos en poder desarrollar ellos mismos proyectos de éxito”, destaca Nogués.

Destaca la percepción que los estudiantes tienen sobre el trato al profesor. El 85,6% de los jóvenes manifiesta, que sus profesores están bien tratados, frente a un 12,4% que opina que sí sufren faltas de respeto ocasionalmente, y un 2% que cree que no se les respeta en absoluto. Estos datos contrastan con la opinión de los docentes recogida en el ‘VIII Informe Young Business Talents: La visión del profesor’, donde manifiestan que una de las principales dificultades a las que se enfrentan son las faltas de respeto a su figura, la ausencia de autoridad que sufren y el escaso respaldo de las familias. “Tiene lógica que tengan diferentes puntos de vista, ya sea porque los jóvenes no quieren admitir que los profesores no reciben un trato adecuado o porque realmente creen que son tratados adecuadamente, si bien consideramos que la opinión de los profesores en este sentido es más acertada. El hecho es que cada vez hay más ejemplos de profesores que sufren faltas de respeto e incluso ataques por parte de alumnos o familiares”, considera Nuño Nogués, director del ‘X Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’.

Vocación emprendedora

Casi dos tercios de los preuniversitarios encuestados (65,1%) tiene decidido estudiar una carrera cuando termine sus estudios actuales. Un 18,1% se muestra aún indeciso sobre si continuar y el 16,8% de los jóvenes no va a continuar con sus estudios, aumentando este dato en dos puntos respecto al informe del pasado año. Entre los jóvenes que quieren estudiar una carrera universitaria, las que les despiertan más interés son: Empresas/Economía (32,7%), Marketing/Publicidad (23,4%), Derecho (18,6%) y Magisterio (17,2%).

A la hora de elegir la carrera universitaria, 7 de cada 10 jóvenes elegiría la que más le guste, por vocación; seguido de la que tenga mayores salidas profesionales (56,9%); y la que consideran que podrán ganar más dinero (44,4%). Además, el 72,4% cree que lo que están estudiando ahora les servirá para su carrera profesional.

Respecto a la actividad profesional que les gustaría ejercer en un futuro, el 36,1% de los jóvenes preuniversitarios quiere emprender o trabajar como autónomo, siendo el dato más alto en los últimos seis años. A continuación, el 32,1% se muestra indeciso y manifiesta que aún no lo sabe; el 19,8% quiere ser funcionario, y un 12% se inclina por ser empleado en una empresa. Entre los sectores preferidos por los jóvenes para emprender son el comercio (14%), deporte (11,8%), economía colaborativa (9,4%); y educación y formación (9,1%).

La principal razón por la que los jóvenes preuniversitarios opten por emprender “es llevar a cabo un proyecto que les resulte atractivo y trabajar en lo que realmente les gusta. Otras razones son ser sus propios jefes, no depender de los horarios y normas estrictas de una oficina, tener más oportunidades y unos ingresos mayores”, explica Nuño Nogués.

Los hombres (41,8%) son quienes muestran un mayor interés por emprender, frente al 30,3% de las mujeres. Por el contrario, las mujeres (35,1%), son las que están más indecisas con su futuro. Por comunidades autónomas, los más emprendedores (sumando los que quieren crear su propia empresa y los que desean ser autónomos) son los de Cataluña (45,2%) y los menos emprendedores serían los de La Rioja (24,4%).

La Rioja (28,9%) y Andalucía (27,3%) son las comunidades autónomas donde un mayor número de jóvenes quiere ser funcionario; y a los que más les gustaría ser empleados en una empresa es a los jóvenes de Islas Baleares (23,7%) y País Vasco (15,3%). En cambio, los más indecisos de España respecto a la actividad profesional que les gustaría ejercer en un futuro se encuentran en el Principado de Asturias (42,4%) y Aragón (41,6%).

Movilidad internacional

Ante la posibilidad de cambiar de país por trabajo, el 70,2% de los jóvenes lo tiene claro y emigraría, aunque este porcentaje baja en cuatro puntos (74,5%) con respecto a la encuesta del pasado año. Aunque el porcentaje todavía es alto, “es cierto que en el último año ha bajado y no responde a cuestiones económicas o laborales. Tiene más que ver con cuestiones emocionales o de intereses. Les importa menos vivir nuevas experiencias o están más apegados a su entorno”, observa Nuño Nogués, director del ‘X Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’.

Las mujeres (71,8%) se posicionan ligeramente más predispuestas a cambiar de país por empleo, respecto al 68,7% de los hombres. Por comunidades autónomas, los más convencidos a marcharse fuera de España para trabajar son Aragón (77,6%), Cataluña (76,8%) y País Vasco (74,5%); por el contrario, los de Cantabria (44,4%), Principado de Asturias (39,4%) y Navarra (36,2%), son los más reticentes a marcharse.

Entre las razones por las que se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (47,72%), seguida de tener un mejor salario (26,54%), por la falta de oportunidades en España (16,94%) y para aprender idiomas (9,66%). “Vivir en otro país, conocer culturas diferentes y relacionarse con jóvenes de otros entornos son aspectos muy interesantes y que enriquecen mucho a las personas”, explica Nuño Nogués. Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (29,8%), seguido de Reino Unido (14,1%), Italia (14,1%) y Alemania (13%).

Sobre el informe

El objetivo del ‘X Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’ es conocer las actitudes y puntos de vista que tienen los alumnos españoles para poder tenerlas en cuenta de cara a abordar las necesidades educativas y las posibilidades de potenciar vocaciones emprendedoras. El trabajo de campo ha sido realizado entre los meses de septiembre y noviembre de 2024 a un total de 11.469 estudiantes de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y ciclos básico, medio y superior de formación profesional, que se han inscrito para participar en la XIV edición de la competición educativa Young Business Talents.

Esta investigación social ha sido promovida y realizada por ABANCA, ESIC University, Herbalife y Praxis MMT, organizadores de Young Business Talents, el único proyecto realmente práctico de formación empresarial presente en los centros docentes, gracias al uso de simuladores de última generación y la gamificación. Este informe sobre la visión de los jóvenes viene a complementar el que se realiza también sobre los profesores preuniversitarios españoles ‘La visión del profesor’, en el que se muestra la valoración que hacen sobre cuestiones relativas a sus alumnos y la educación en España.

Para más información: www.youngbusinesstalents.com

Acerca de Praxis MMT (www.praxismmt.com)

Praxis MMT, empresa española líder en el desarrollo de simuladores empresariales y metodologías de formación práctica en gestión empresarial, lleva casi 30 años trabajando con universidades, escuelas de negocios y empresas de reconocido prestigio para formar a directivos y emprendedores de forma totalmente práctica, de forma experiencial. La compañía desarrolla simuladores de tercera generación que emulan mercados con precisión. En el año 2011 crea Young Business Talents, un programa educativo para que los estudiantes preuniversitarios puedan beneficiarse de una formación innovadora con la ayuda de simuladores empresariales que se ceden de manera gratuita a los centros docentes. De esta forma, a través de la gamificación, con esta herramienta formativa los alumnos pueden adquirir experiencia a través de poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos en clase.

Acerca de ABANCA (www.abanca.com)

ABANCA es la entidad financiera líder en el noroeste de España. Cuenta con 900 oficinas en 11 países de Europa y América, 8.000 empleados y un volumen de negocio que supera los 128.000 millones de euros. Su propuesta diferencial combina la atención personal con la operatoria a través de canales digitales y a distancia. ABANCA basa su actividad en el conocimiento de las necesidades del cliente y en un catálogo de productos y servicios sencillos, innovadores y transparentes. La especialización, la internacionalización y la sostenibilidad son otras señas de identidad de una entidad financiera situada entre las más solventes del sector en España. Desde 2015 desarrolla un amplio programa de educación financiera en el que se incluyen actividades dirigidas a mejorar los conocimientos financieros de las personas, independientemente de su edad o de la etapa de la vida en la que se encuentren, y en este marco se encuadra su colaboración con el proyecto Young Business Talents.

Acerca de ESIC UNIVERSITY (www.esic.edu)

ESIC University es una institución de educación superior que forma en Marketing, Business y Tecnología, fomentando entre su alumnado la capacidad para la innovación y el emprendimiento. Para dar respuesta a todas las necesidades formativas, tanto del profesional como de la empresa durante todo su ciclo vital, ESIC University también se apoya en la Business School -ESIC Business & Marketing School y su Escuela de Formación Profesional Superior.

ESIC University recoge el legado construido por ESIC desde su fundación en 1965. Su propósito es contribuir a la transformación de las personas formándolas en conocimientos, capacitándolas en competencias y sensibilizándolas en valores para responder a los desafíos actuales y futuros de la sociedad.

La institución está presente a nivel nacional en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Pamplona, Sevilla, Málaga, Granada y Bilbao, y a nivel internacional en Curitiba (Brasil) y Medellín (Colombia). Además, cuenta con alianzas estratégicas con instituciones educativas en más de 45 países en los cinco continentes.

Acerca de Herbalife (www.herbalife.es)

Herbalife es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio para sus distribuidores independientes desde 1980. La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por distribuidores independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información y gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE YOUNG BUSINESS TALENTS:

europa press Comunicación - 91 359 26 00

LETICIA GÓMEZ (600 90 56 48) - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR (666 43 32 77) - silviamullor@europapress.es