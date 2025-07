El 46% de los niños con Altas Capacidades que usan Smartick están un curso por encima de su edad en 40 días

(Información remitida por la empresa firmante)

Smartick impulsa el talento de los niños de Altas Capacidades en España y consigue que rindan por encima de su curso tras apenas 6 semanas. La innovadora plataforma española adapta los contenidos al ritmo real de cada alumno gracias a inteligencia artificial y ejercicios personalizados. Más de 1.000 familias confirman que sus hijos se sienten desafiados y motivados con el método Smartick

Madrid, 17 de julio de 2025.- Ante la creciente conciencia sobre la necesidad de apoyar el talento de los niños de Altas Capacidades, Smartick, la innovadora plataforma española de aprendizaje online de matemáticas y comprensión lectora, demuestra que su metodología potencia su talento y consigue que el 46% de los niños que la usan se sitúen por encima de su curso escolar en matemáticas en apenas seis semanas. Según sus analíticas de datos, casi la mitad trabajan contenidos por encima de su curso escolar, con una racha de 40 días de sesiones de 15 minutos de Smartick.



En España, donde se estima que alrededor del 2% de los estudiantes tienen Altas Capacidades, el reto es ofrecerles una educación que desafíe su intelecto y evite la frustración y desmotivación. Smartick responde a esta necesidad con un método que personaliza el aprendizaje, adaptándose al ritmo y nivel de cada niño. "Nuestra plataforma demuestra que basar la educación únicamente en la edad es un error. La tecnología nos permite ofrecer a cada alumno el contenido que realmente le reta", asegura Javier Arroyo, cofundador de Smartick. "Ahora que se cuestiona desde algunos ámbitos muy integristas de la educación tradicional el uso de la tecnología, nosotros probamos que, en el caso de las altas capacidades, es fundamental para quitarse el corsé del mismo contenido para todos, independientemente de lo que sean capaces de hacer cada uno, de personalizar sin etiquetas ni límites", añadió.



Evidencia científica

El prestigioso catedrático de Psicología Diferencial de la Universidad Autónoma de Madrid, Roberto Colom, uno de los mayores expertos mundiales en inteligencia, respalda esta visión. En un webinar organizado por Smartick, Colom destacó que, desde los estudios pioneros de Alfred Binet a principios del siglo XX, sabemos que la "edad mental no siempre coincide con la cronológica". Sin embargo, los sistemas educativos tradicionales rara vez se adaptan a esta realidad. La tecnología de Smartick, pionera en España, rompe estas barreras al ofrecer ejercicios personalizados que permiten a los niños de AACC avanzar según su potencial.



Resultados que motivan

En apenas 6 semanas –el equivalente a 40 sesiones de práctica diaria de 15 minutos- "el 46% de los niños de Altas Capacidades que usan Smartick ya resuelven ejercicios de un nivel superior al de su curso escolar". Este enfoque no solo hace que las matemáticas sean más desafiantes y atractivas, sino que también motiva a los alumnos, como confirman las 1.000 familias españolas de AACC que confían en la plataforma. "Las familias nos dicen que Smartick hace que sus hijos se sientan estimulados y disfruten aprendiendo, algo que no siempre encuentran en el aula", añade Arroyo.



Un método que marca la diferencia y potencia el talento

Desde el primer día, los niños de AACC son identificados en la plataforma, recibiendo una evaluación adaptada a sus capacidades. La inteligencia artificial de Smartick ajusta los ejercicios en tiempo real según las respuestas de cada alumno, garantizando un aprendizaje a medida. Además, introduce antes que al resto problemas de lógica y estímulo del talento matemático diseñados específicamente para estos estudiantes. En el programa de comprensión lectora, los niños enfrentan preguntas sofisticadas que desarrollan habilidades como distinguir entre información implícita y explícita, extraer conclusiones o priorizar ideas.



Innovación con pensamiento crítico

Smartick no se detiene. Recientemente, ha lanzado Thinking, un programa de pensamiento crítico que está causando sensación entre los alumnos de AACC. Este módulo fomenta habilidades analíticas y creativas, perfectas para mentes inquietas. "Este programa, para todos los niños, tiene también una introducción a la filosofía y estamos viendo que es algo atractivo para este perfil de niños", añade Javier Arroyo.







