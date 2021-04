50 Best desvela 50 Next, una lista global de jóvenes que están moldeando el futuro de la gastronomía

La lista inaugural de 50 Next identifica a los líderes de la próxima generación en gastronomía y bebidas

LONDRES, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- La organización detrás de The World's 50 Best Restaurants y The World's 50 Best Bars presenta hoy la primera edición de 50 Next, una lista de jóvenes que dan forma al futuro de la gastronomía. Diseñado para inspirar, empoderar y conectar a la próxima generación de líderes, 50 Next rinde homenaje a las personas de 35 años o menos de todo el panorama de gastronomía y bebidas, desde productores y educadores hasta creadores de tecnología y activistas. El anuncio virtual de este año irá seguido en 2022 de un evento en vivo en la región de Bizkaia, País Vasco, el Host Destination Partner oficial de 50 Next, una vez que las restricciones de viaje lo permitan.

Una lista pero no un ranking, 50 Next celebra específicamente a las personas, complementando los rankings anuales de los The World's 50 Best Restaurants y Bars. Se formó a través de una sólida investigación y análisis por 50 Next en asociación con el Basque Culinary Center de renombre internacional.

William Drew, Director de Contenido de 50 Best, indicó: "En un momento de recuperación global tan necesaria, la iniciativa 50 Next promueve el pensamiento positivo, sostenible y visionario. Al reunir esta lista realmente diversa de jóvenes, estamos ofreciendo una plataforma para quienes luchan por un futuro mejor para la gastronomía".

La lista inaugural tiene como objetivo representar la diversidad de la escena gastronómica mundial, con personas de 34 países diferentes en seis continentes. Profundizando en el significado más amplio de la gastronomía, 50 Next se divide en siete categorías lideradas por la industria: Gamechanging Producers; Tech Disruptors; Empowering Educators; Entrepreneurial Creatives; Science Innovators; Hospitality Pioneers, apoyado por S.Pellegrino Young Chef Academy, y Trailblazing Activists. No hay ranking dentro de las categorías y cada categoría comprende un amplio espectro de profesiones, y los integrantes de la lista son reconocidos por su contribución general al ecosistema gastronómico, así como por su potencial continuo para impulsar un cambio positivo significativo.

La selección de 2021 incluye al innovador "carnicero del pescado" australiano Josh Niland, la defensora de la agricultura progresiva Cherrie Atilano de Filipinas, el innovador tecnológico ghanés Isaac Sesi, la pionera indígena mexicana Claudia Albertina Ruiz, y Jhannel Tomlinson, una activista jamaicana del cambio climático que empodera a las mujeres a través del café. La más joven de la lista es la estudiante de medicina vasca Maitane Alonso Monasterio, de 20 años, que ha inventado una máquina para conservar alimentos.

Puede encontrar información completa sobre cada integrante de la lista en el sitio web de 50 Next aquí, y un resumen de la lista aquí.

