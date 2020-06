COMUNICADO: 50 Best lanza la subasta 'Bid for Recovery' con los mejores chefs del mundo

- 50 Best lanza la subasta 'Bid for Recovery' de experiencias gastronómicas de fuera de este mundo, con los mejores chefs del mundo

LONDRES, 16 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La organización detrás de The World's 50 Best Restaurants anuncia que su Subasta 'Bid for Recovery' se presentará el 3 de julio, ofreciendo a los entusiastas de la comida y los viajes la oportunidad de pujar por experiencias únicas en la vida con los mejores chefs del mundo. Más de 100 increíbles lotes han sido donados por restaurantes y chefs que aparecen en las recientes listas de World's 50 Best Restaurants, además de socios de marca, para crear la subasta gastronómica más grande del mundo.

Los licitantes tendrán la oportunidad de seleccionar entre una variedad de experiencias extraordinarias de alimentos y bebidas de todo el mundo, así como artículos raros. Algunos de los lotes más destacados de la subasta incluyen:

-- Una experiencia gastronómica inmersiva de día completo con Mauro Colagreco, chef de The World's Best Restaurant, Mirazur, en Menton, Francia -- Clases magistrales de comida y vino, un día en su granja y múltiples comidas organizadas por la chef Dominique Crenn en San Francisco, EE. UU. -- Tour gastronómico de cuatro días por Singapur, que incluye cenas en Odette y Burnt Ends -- Además, muchas más experiencias increíbles con los mejores chefs del mundo, incluyendo clases privadas de cocina, tours de enoturismo, escapadas de hotel de lujo, alimentación, viajes en vela, degustaciones exclusivas y fiestas personalizadas

La subasta se llevará a cabo online en 50BestForRecovery.com. Los posibles licitadores pueden ver la selección completa de lotes desde el 29 de junio, y la subasta se realizará del 3 al 12 de julio.

Los fondos recaudados se destinarán a proporcionar un alivio financiero directo y tangible a los restaurantes de todo el mundo a medida que resurjen de la pandemia de Covid-19 como parte del programa 50 Best for Recovery, en asociación con el donante fundador S.Pellegrino & Acqua Panna. Los restaurantes y bares independientes de todo el mundo podrán solicitar una subvención directa en julio. Se realizarán donaciones adicionales a organizaciones sin ánimo de lucro: Lee Initiative's Restaurant Reboot Relief Program y Black Urban Growers (EE.UU.); Nosso Prato (Brasil); el Eat Out Restaurant Relief Fund (Sudáfrica); Feed the Needy (India); Horeca Next (Bélgica); Ambasciatori del Gusto (Italia); Chefs para España, y el global Movimiento de Gastronomía Social.

50 Best se compromete a utilizar su plataforma para ayudar a luchar por la igualdad y la inclusividad en el sector de la hostelería. La comunidad afroamericana ha sido golpeada desproporcionadamente por el coronavirus; este hecho seguirá ayudando a dar forma a la distribución de fondos en la campaña 50 Best for Recovery.

Todos los detalles de la subasta estarán disponibles en el sitio web de 50 Best for Recovery [https://www.theworlds50best.com/recovery/coronavirus.html], así como en Instagram @TheWorlds50Best y Facebook @50BestRestaurants.

Acerca de The World's 50 Best Restaurants

Desde 2002, The World's 50 Best Restaurants ha reflejado la diversidad del paisaje culinario del mundo. La lista anual de los mejores restaurantes del mundo ofrece una instantánea de algunos de los mejores destinos para experiencias culinarias únicas, además de ser un barómetro para las tendencias gastronómicas globales. En 2020, la lista de The World's 50 Best Restaurants no se publicará; en cambio, la organización ha girado para centrar su energía y recursos en apoyar a la comunidad hotelera a través de su programa 50 Best for Recovery.

La familia 50 Best también incluye Latin America's 50 Best Restaurants, Asia's 50 Best Restaurants, The World's 50 Best Bars, Asia's 50 Best Bars y las series #50BestTalks y 50 Best Explores, todos los cuales son propiedad y están dirigidos por William Reed Business Media. 50 Best tiene como objetivo reunir a las comunidades de todo el sector de la hostelería para fomentar la colaboración, la inclusividad, la diversidad y el descubrimiento y ayudar a impulsar un cambio positivo.

Acerca del principal patrocinador y donante fundador: S.Pellegrino & Acqua Panna

S.Pellegrino and Acqua Panna es el socio principal de The World's 50 Best Restaurants y 50 Best for Recovery, así como el donante fundador del 50 Best Recovery Fund. S.Pellegrino and Acqua Panna son las principales aguas minerales naturales en el mundo de la alta cocina. Juntos interpretan el estilo italiano en todo el mundo como una síntesis de excelencia, placer y bienestar.

Otros socios

-- American Express - Socio oficial de tarjeta de crédito -- Gin Mare - Socio oficial de ginebra -- Flor de Caña - Socio oficial de ron -- Nude - Socio oficial de cristalería -- illycaffè - Socio oficial de café -- Beronia - Socio oficial de vinos -- Huîtres Amélie- Socio oficial de ostras -- Estrella Damm - Socio oficial de cerveza -- Cinco Jotas - Socio oficial de jamón ibérico

