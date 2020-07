COMUNICADO: 50 Best publica su primer libro de cocina electrónico

-50 Best publica su primer libro de cocina electrónico con recetas de los mejores chefs y camareros del mundo para apoyar a la industria global de la hostelería

LONDRES, 1 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- La organización detrás de The World's 50 Best Restaurants lanza su primer libro de cocina electrónico, titulado Home Comforts: simple lockdown recipes from the world's best chefs and bartenders, con recetas que los chefs más venerados del mundo están cocinando para sus familias en casa. Disponible por una donación mínima de 10 dólares/8 libras a través del sitio de donación [http://www.50bestforrecovery.com/] 50 Best Bid for Recovery de forma inmediata, el libro de cocina recaudará fondos para apoyar a la comunidad gastronómica global como parte del programa 50 Best for Recovery anunciado a principios de este año en asociación con el donante fundador S.Pellegrino & Acqua Panna.

El libro de cocina contiene 50 recetas únicas de chefs mujeres y hombres que han aparecido en las listas 50 Best recientes, junto con 25 maridajes de cócteles creados por los bartenders detrás de The World's 50 Best Bars. El resultado es una colección de platillos simples y deliciosos, desde Tokio hasta San Francisco, divididos en las categorías vegetarianas, pescado y marisco, carne y postres.

Esta iniciativa ofrece un medio para que todos los amantes de la gastronomía ayuden a la causa del sector de la hostelería a cambio de una excepcional colección de recetas e ideas. La publicación de Home Comforts coincide con la inminente subasta "Bid for Recovery" de experiencias y artículos gastronómicos fuera de este mundo, que puede previsualizar aquí [https://edition.pagesuite.com/html5/reader/production/defaul...]. Las pujas en la subasta se abren el 3 de julio y se cierran el 12 de julio en www.50BestForRecovery.com [http://www.50bestforrecovery.com/].

50 Best también va a lanzar el reto de Instagram #50BestRateMyPlate para que los amantes de la comida creen y publiquen platos inspirados en los del libro de recetas Home Comforts. El ganador recibirá dos entradas VIP para el evento de premios The World's 50 Best Restaurants en 2021 en Amberes, Flandes. Siga @TheWorlds50Best [https://www.instagram.com/theworlds50best/?hl=en] en Instagram para obtener más información.

Los fondos recaudados proporcionarán ayuda financiera directa y tangible a los restaurantes y bares de todo el mundo a medida que resurjan de la pandemia del Covid-19 como parte del programa 50 Best for Recovery . Los restaurantes y bares independientes de todo el mundo podrán solicitar una subvención directa a finales de julio. Se realizarán donaciones adicionales a organizaciones sin ánimo de lucro. Consulte aquí [https://www.theworlds50best.com/stories/News/50-best-for-rec...] los detalles sobre los beneficiarios del fondo.

La comunidad afroamericana ha sido golpeada desproporcionada y duramente por el coronavirus; este hecho seguirá ayudando a dar forma a la distribución de fondos en la campaña 50 Best for Recovery.

