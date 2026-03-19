El 50% consume productos de vending en sus pausas y el 97% afirma que mejora su productividad

I Estudio Una Pausa Agradable: hábitos de consumo, alimentación y bienestar laboral - Arbitrade

(Información remitida por la empresa firmante)

El café es el producto más consumido y el bienestar en la pausa laboral influye cada vez más en la elección de empleo, según el informe de Arbitrade

Madrid, 19 de marzo de 2026.- El vending se ha convertido en un elemento habitual en el entorno laboral en España. Cerca del 50% de los trabajadores utiliza máquinas expendedoras durante sus pausas y el 97% considera que estos descansos contribuyen a mejorar su rendimiento. Así lo refleja el I Estudio Una Pausa Agradable: hábitos de consumo, alimentación y bienestar laboral, elaborado por Arbitrade, compañía referente de máquinas expendedoras, coffee corner y SmartShops en España, con más de 15.000 máquinas y cerca de 5.000 puntos de venta en el territorio nacional.

España cuenta con un canal de vending consolidado, especialmente en entornos laborales, donde se concentra más del 70% de las máquinas. En este contexto, las pausas se configuran como un momento clave para el consumo, así como para recuperar energía, mejorar la concentración y favorecer la socialización.

Los gestos de bienestar ganan peso: 7 de cada 10 trabajadores los consideran decisivos en la empresa

El café se mantiene como el producto más consumido (70,6%) y registra una valoración mayoritariamente positiva. De hecho, el 61% de los usuarios lo califica como bueno o muy bueno, consolidándolo como el eje central de la pausa laboral. “La pausa ha dejado de ser un elemento accesorio. Cuando el 97% de las personas la vincula directamente con una mejora de su productividad, la calidad de esa experiencia pasa a ser estratégica”, señala Javier Arquerons Palom, CEO de Arbitrade.

Más allá del consumo, el estudio revela la creciente importancia del bienestar en el entorno de trabajo. Siete de cada 10 trabajadores consideran importante o decisivo que su empresa ofrezca gestos como productos gratuitos o subvencionados a la hora de elegir entre dos empleos similares, una tendencia especialmente marcada entre Millennials y Generación Z.

Y es que el precio sigue siendo el principal factor de decisión en el vending, seguido de la calidad del producto. Sin embargo, el informe detecta una brecha entre las preferencias declaradas y el comportamiento real: aunque el 43,4% de los usuarios demanda opciones más saludables, el 46% reconoce que eliminaría la fruta antes que otros productos.

El estudio también confirma el papel social de estos momentos: el 45% de los usuarios conversa con sus compañeros durante las pausas, siendo la actualidad, el ocio y el deporte los temas más habituales, mientras que la política es el más evitado, especialmente entre los más jóvenes.

El café, protagonista también en situaciones de estrés

El consumo de café lidera el vending en el día a día y también se mantiene como la opción preferida en momentos de presión. Cerca del 58% de los trabajadores recurre a bebidas calientes cuando se siente bajo estrés, con un comportamiento similar entre hombres y mujeres.

Además, el análisis generacional muestra diferencias relevantes: mientras los jóvenes valoran más aspectos como el sabor, la calidad del grano o la sostenibilidad, los perfiles de mayor edad priorizan factores funcionales como la temperatura o la regularidad del servicio.

La pausa como reflejo del bienestar laboral

El 63% de los empleados realiza al menos una pausa diaria y cerca de un tercio consume vending en ese momento. Para muchas organizaciones, estos espacios se han convertido en un indicador del compromiso con el bienestar de sus equipos.

De hecho, el 48% de los trabajadores interpreta la disponibilidad de productos saludables o subvencionados como una señal clara de cuidado por parte de la empresa. Como apunta Arquerons, “no cuidar estos espacios no genera un problema inmediato, pero sí impacta de forma silenciosa en la satisfacción y el vínculo con la organización”.

En este contexto, emerge el concepto de unattended retail, basado en soluciones como SmartShops, micromarkets o coffee corners, que buscan mejorar la experiencia de usuario y adaptarse a las nuevas necesidades del entorno laboral

Metodología y fuentes

El I Estudio Arbitrade sobre hábitos de consumo, alimentación y bienestar laboral combina análisis de fuentes secundarias (INE, Statista y la European Vending & Coffee Service Association, entre otras), apoyado con dos encuestas online realizadas por Arbitrade y la agencia Asesores entre los meses de septiembre y diciembre de 2025.

Accede aquí al estudio completo

Sobre Arbitrade

Arbitrade, antes Alliance Vending, es el referente de máquinas expendedoras, coffee corner y SmartShops en España, con más de 15.000 máquinas distribuidas y casi 5.000 puntos de venta de todos los sectores estratégicos: hospitales, universidades, oficinas, centros de la administración, estaciones de viajes, centros asistenciales, grandes empresas, pymes, etc. Opera en casi la totalidad del territorio español a través de sus delegaciones, así como mediante la suma de alianzas estratégicas.

Más información:

Asesores: Laura Velázquez lvelazquez@acomunicacionrrpp.es Patricia Génova pgenova@acomunicacionrrpp.es Arbitrade: Pascual Ibáñez Arias | pibanez@arbitrade.es

Emisor: Arbitrade