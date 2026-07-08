(Información remitida por la empresa firmante)

-51Talk celebra su 15º aniversario con una actualización de su plan de estudios global para mejorar las habilidades de comunicación en inglés de los niños

SINGAPUR, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- 51Talk, plataforma global de aprendizaje de inglés en línea con clases individuales en vivo para niños, anunció hoy una actualización integral de su plan de estudios global para celebrar su 15º aniversario. Más que una simple actualización de producto, esta iniciativa refleja el compromiso constante de 51Talk con la educación global: empoderar a los niños para que se comuniquen con confianza entre culturas, se conecten con el mundo y hagan oír su voz.

Fundada en 2011, 51Talk ahora presta servicios a familias en más de 50 países y regiones, con una fuerte presencia en el sudeste asiático, Oriente Medio y Asia Oriental. A través de clases de inglés individuales en vivo y rutas de aprendizaje estructuradas, la plataforma ha ayudado constantemente a los niños a desarrollar confianza al hablar mediante la práctica regular y la interacción inmersiva.

Actualización integral del plan de estudios

A partir de julio, 51Talk implementará su nuevo plan de estudios de inglés en línea, Global Communicator. Basado en la excelencia académica y la relevancia en el mundo real, el plan de estudios actualizado ofrece contenido internacionalizado, rutas de aprendizaje personalizadas y una experiencia de aprendizaje altamente interactiva diseñada para formar comunicadores globales seguros de sí mismos.

El plan de estudios incorpora materiales didácticos autorizados por Oxford University Press, adaptados para jóvenes estudiantes y alineados con los estándares de dominio del inglés reconocidos internacionalmente. Un sistema de aprendizaje adaptativo con inteligencia artificial analiza el rendimiento del estudiante y ajusta la dificultad de las lecciones en tiempo real, lo que permite un aprendizaje verdaderamente personalizado. Impulsado por un motor interactivo avanzado, el plan de estudios simula situaciones reales, ayudando a los estudiantes a desarrollar la confianza y las habilidades necesarias para comunicarse de forma natural y eficaz en inglés.

"Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a los niños a aplicar sus habilidades comunicativas en inglés con confianza en situaciones cotidianas", afirmó Lucy Qu, vicepresidenta académica de 51Talk. "Esta actualización mejora aún más nuestra forma de ofrecer un aprendizaje interactivo, dinámico y centrado en la comunicación".

Voces auténticas: Del aula al escenario mundial

Desde 2023, 51Talk ha apoyado iniciativas de oratoria juvenil en eventos internacionales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), empoderando a los estudiantes para que expresen sus perspectivas sobre temas del mundo real.

Le Bao Nhi, de Vietnam, quien antes dudaba en hablar en público, encontró su voz gracias a las clases de 51Talk y finalmente habló en la COP30. "Antes era tímida y tenía miedo de equivocarme", compartió. "Ahora, me enorgullece conectar con personas de todo el mundo en inglés. Debemos creer que las pequeñas manos pueden marcar una gran diferencia". Sheddi Alharthi, de Arabia Saudita, también experimentó una transformación notable después de hablar en la COP30, y señaló: "Hablar inglés con confianza me ha abierto un mundo mucho más grande".

Una de las profesoras de 5 estrellas de 51Talk señaló que la confianza crece mediante la práctica constante en un entorno de aprendizaje estimulante, lo que permite a los estudiantes expresarse libremente en inglés. "Nuestra misión va más allá de la enseñanza del inglés", compartió la profesora. "A través de la orientación y el acompañamiento continuos, esperamos que cada niño pueda hablar inglés con confianza en situaciones de la vida real".

Mirando hacia el futuro

Tras 15 años de trayectoria, 51Talk mantiene su compromiso de mejorar su experiencia de aprendizaje de inglés en línea, con clases individuales en directo. Con el apoyo de profesores apasionados y un sistema de aprendizaje impulsado por IA, la plataforma seguirá ayudando a más niños a desarrollar sus habilidades comunicativas y la confianza necesaria para conectar con el mundo. 51Talk espera ver a más jóvenes estudiantes encontrar su voz y brillar en el escenario global.

Para obtener más información, visite: www.51talk.com

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